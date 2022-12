Afrique: L'Angola participe à la première conférence africaine des startups

Luanda — L'Angola a participé du 5 au 7 décembre, à la première Conférence Africaine des Startups, qui s'est tenue à Alger, capitale de l'Algérie, avec une délégation conduite par le Secrétaire d'Etat aux Télécommunications et Technologies de l'Information, Pascoal Borges Alé Fernandes.

La conférence a été organisée par le ministère algérien de l'Economie de la connaissance, des Startups et des Microentreprises, qui a réuni plusieurs ministres et représentants de 20 pays africains dans le but d'unifier les efforts gouvernementaux pour améliorer le rôle des startups en Afrique.

Le forum visait également à insuffler la contribution des startups au développement économique, en facilitant la diffusion des startups et leur accès aux sources de financement régionales.

Les responsables africains ont également discuté de la manière d'identifier une feuille de route pour construire une coopération dynamique entre les startups et les écosystèmes d'innovation sur le continent africain.

Cette rencontre internationale a réuni plusieurs représentants de leaders et de spécialistes de l'entrepreneuriat et de l'innovation de plusieurs pays africains, tels que l'Angola, le Kenya, la Namibie, le Zimbabwe, le Niger, le Soudan, l'Ouganda, le Tchad, la Tunisie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Mozambique, Mauritanie, Sierra Leone et Burkina Faso.