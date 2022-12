Sénégal: Affaire sweet beaute-suite et pas fin - Le Doyen de juges confronte Sonko à Adji Sarr

La confrontation entre la masseuse Adji Sarr et Ousmane Sonko qu'elle accuse de " viols répétés " et de " menaces de mort " a eu lieu pour la première fois depuis l'éclatement de l'affaire. Après avoir été entendus séparément sur le fonds du dossier, les deux protagonistes ont passé plusieurs heures hier, mardi 6 décembre, dans le bureau du Doyen des juges.

L'affaire de viol opposant la masseuse Adji Sarr et le leader de Pastef-Les Patriotes Ousmane Sonko, qui tient en haleine les Sénégalais depuis 2021, a connu une nouvelle étape hier, mardi 6 décembre. Après avoir été entendus séparément sur le fond du dossier, les deux protagonistes étaient en confrontation dans le bureau du Doyen des juges, Maham Diallo, pour la première fois. La rencontre qui a démarré vers les coups de 11 heures a pris fin vers 20 heures. " Si la confrontation était un combat, on peut dire que la partie adverse a perdu. On attendait la fille pour qu'elle vienne nous fournir les preuves de l'existence du viol, mais elle n'a pas voulu s'affirmer et s'est retranchée dans un silence qui nous a même surpris ", a déclaré l'un des avocats d'Ousmane Sonko, Me Bamba Cissé.

Poursuivant son propos, il ajoutera: " On pensait qu'elle allait être d'attaque avec des preuves vidéos qu'elle disait avoir en sa disposition et qu'elle remettrait au juge. Donc ce silence d'Adji Sarr nous a étonnés. Ils ont carrément perdu la bataille de la confrontation et ils le savent ". Pour sa part, un autre avocat d'Ousmane Sonko, Me Ousseynou Ngom, renchérit : " c'est une satisfaction totale. Je prends à témoin l'opinion nationale et internationale pour leur rappeler que la partie adverse disait toujours qu'elle était pressée pour la confrontation afin de sortir leurs preuves mais aujourd'hui on n'a vu aucune preuve. Aujourd'hui, la fille s'est emmurée dans un silence total ". La robe noire dit attendre un non-lieu total dans ce dossier.

Pour sa part, l'avocat d'Adji Sarr, Me El Hadj Diouf, informe qu'Ousmane Sonko a refusé de répondre à leurs questions. L'information avait été annoncée plus tôt dans la journée. Depuis l'éclatement de l'affaire, Ousmane Sonko a toujours parlé de complot venant du régime en place. " Vous êtes acteur du complot, vous avez falsifié le PV d'enquête pour me salir. Je ne réponds à aucune de vos questions " ; disait déjà l'ancien candidat arrivé en troisième position à la présidentielle de 2019.

A noter que c'est exactement à 19h56 minutes que le cortège du leader de Pastef, Ousmane Sonko, a franchi la porte du tribunal de grande instance de Dakar, en compagnie de ses avocats pour rentrer chez lui, sous haute escorte de la gendarmerie nationale, cela après environ onze tours d'horloge passés devant le doyen des juges en confrontation avec la jeune masseuse Adji Raby Sarr qui l'accuse de " viols répétitifs". Engouffré dans sa voiture type 4×4 de couleur grise, avec des vitres teintées, Ousmane Sonko rentre ainsi tranquillement chez lui. Reste maintenant à savoir quelle sera la suite que le Soyen des juges Maham Diallo va réserver à cette affaire scabreuse fortement teintée de politique qui a rudement secoué le Sénégal en mars, via des émeutes qui ont causé la mort de plus une douzaine de personnes.