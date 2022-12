Sénégal: La fondation UBA lance la 9ème édition du Concours national de dissertation (NEC)

Le Concours National de Dissertation fait partie du programme de la Fondation UBA intitulé " L'Afrique qui lit ". Ce Concours a pour but de tester les capacités rédactionnelles des élèves du secondaire, en les soumettant à une épreuve de dissertation sur des sujets d'actualité. C'est également l'occasion pour les participants de gagner des bourses d'études pour des Universités Africaines de renom. United Bank for Africa à travers la Fondation UBA, est déterminée à accompagner le développement socio économique des populations, en soutenant les secteurs de l'Environnement et de l'Éducation.

Dans sa démarche, la Fondation UBA s'inspire des valeurs intrinsèques du Groupe que sont : Esprit d'entreprise, Excellence et Exécution et s'assure que la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise ne soit pas simplement conçue comme un outil marketing ; mais qu'elle soit reconnue comme une contribution de l'entreprise à la promotion et au développement durable des communautés. Pour le Directeur Général de cette institution financière : " ce concours est d'une importance capitale. Elle aide et accompagne les élèves dans leurs cursus futurs, mais également revalorise les capacités rédactionnelles des différents candidats "

Pour cette 9ème édition, les candidats sont appelés à disserter et à soumettre leur copie au plus tard le 04 Mars 2023, sur la thématique suivante : Dans un monde dévasté par toutes sortes de crises, le sport et la culture sont les moyens les plus efficaces pour apaiser les cœurs et les esprits. Partagez vous ce point de vue ?

Un thème qui se veut simple mais au fond demande un esprit critique, affirme M. Abdou Aziz KÉBÉ, représentant de la Présidente du Jury. "Le processus de correction des copies est très select", donc j'appelle les candidats à faire preuve de discernement, dit-il.

Mme Anna SOW du ministère de l'éducation nationale salue l'initiative de la Fondation UBA : " au niveau du ministère, nous aimons ces genres d'initiatives qui se perpétuent, et à notre niveau nous les accompagnerons toujours pour la réussite du concours ".

Les inscriptions sont reçues sur une période de six semaines dans le pays organisateur (Sénégal) et des professeurs sont engagés à évaluer soigneusement et sélectionner les 12 meilleures copies de toutes les candidatures reçues. Les 12 finalistes sont ensuite invités à la dernière étape du concours dans les locaux de la banque où ils sont évalués sur une seconde dissertation sous surveillance. Les deux écoles qui auront le taux de participation le plus élevé, seront primées à hauteur de 1 000 000 FCFA chacune. Cette année une hausse de 43% a été apporté par la banque sur le montant des bourses pour les trois premiers lauréats, ceci s'explique par le coût élevé des études supérieures mais également par l'inflation sur le train de vie quotidien, dira M. Ibnou SAMB secrétaire général de UBA.

Depuis sa première édition lancée en 2013 au Sénégal, le NEC (National Essay Competition) a eu 87 lauréats, 24 bourses remportées et plus de 15000 candidatures reçues.

"Le concours de dissertation est un concours qui offre beaucoup d'opportunités. La fondation UBA est très extravertie. J'incite les élèves à y participer car ça promeut l'excellence ", explique Yacine THIAM la lauréate de 2019 et actuellement étudiante en Licence II de Biologie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). La conférence de presse du lancement de la 9ème édition du NEC s'est terminée par des mots de remerciements du Directeur général M. Tony ODEIGAH. A l'issue de cette compétition nationale qui s'inscrit dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociale d'Entreprise, UBA va récompenser 12 lauréats qui recevront chacun un diplôme et un ordinateur portable. Les trois premiers recevront respectivement une bourse d'étude 3 500 000 FCFA, 2 800 000 FCFA et 2 200 000 FCFA dans une université africaine de leur choix.