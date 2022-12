Algérie: Salon national de l'innovation à Khenchela - 75 projets innovants en lice pour le prix de la meilleure invention

KHENCHELA — La 12ème édition du Salon national de l'innovation a été ouverte mercredi à l'université Abbas-Laghrour de Khenchela avec la présentation de 75 projets innovants, en compétition pour le prix de la meilleure invention.

Ces projets sont présentés par 110 inventeurs de 58 wilayas qui concourent pour le prix de la meilleure invention organisé chaque année par l'Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI) à l'occasion de la journée nationale de l'innovation (7 décembre) et encadré par un jury d'experts.

Placé sous le thème de "l'université et l'industrie, de l'espace de recherche au climat des affaires", le salon a été ouvert par le wali de

Le salon de deux jours placé sous l'égide des deux ministres de l'Industrie et de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique présente diverses innovations dans les secteurs des technologies de l'information et de la communication, des énergies renouvelables, de l'agriculture, de l'hydraulique et des industries de transformation.

La première journée de la manifestation a donné lieu à la signature d'accords de coopération et de partenariat entre l'INAPI, l'école nationale supérieure des forêts, l'université Abbas-Laghrour et le centre de recherche scientifique et technique sur les zones arides de Biskra ainsi qu'entre l'école nationale supérieure des forêts et la pépinière des entreprises de Khenchela.

Un stage de formation de deux jours a été ouvert en marge du salon à l'auditorium du pôle universitaire Abdelhak-Rafik-Brarhi au profit des responsables des centres d'appui à la technologie et à l'innovation des universités et des centres universitaires du pays.

Le directeur de l'INAPI a affirmé que ce salon constitue "une opportunité pour faire connaitre les projets innovants à l'échelle nationale, se rapprocher des inventeurs et expliquer les programmes au travers desquels l'INAPI envisage de contribuer au développement des diverses wilayas du pays".

L'INAPI organisera également en marge du salon un atelier technique au profit des inventeurs en vue de leur expliquer les modalités de protection de la propriété intellectuelle de leurs projets via le portail numérique de l'institut.

L'objectif du salon est de mettre en valeur l'importance de l'innovation pour le développement industriel et la nécessaire protection de la propriété intellectuelle par des brevets et d'œuvrer à créer une relation solide entre les inventeurs et les industriels, selon les organisateurs.