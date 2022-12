Ile Maurice: Infrastructures routières - Coup d'envoi pour la route de contournement de Flic-en-Flac

Le Flic-en-Flac Bypass reliant Xavier à Pierrefonds sortira bientôt de terre. En effet, la Road Development Authority (RDA) est à la recherche d'un constructeur pour ce projet qui vise à décongestionner l'Ouest. Un appel d'offres international a été lancé jeudi dernier. Pour ce projet, une route à voie unique d'environ 5,2 km de long sera construite depuis la jonction avec le Black River Road (A3) jusqu'au nouveau rond-point à Pierrefonds.

Le cahier des charges comprend également la construction d'un échangeur à Cascavelle, comportant un rond-point elliptique, à l'intersection avec la route A3 et un autre rond-point qui connectera Flic-en-Flac. Un pont d'environ 72 mètres de long sera construit près de Beaux-Songes et deux autres seront construits près de la route Geoffroy pour connecter Palma.

Ce nouveau bypass inclura également des pistes cyclables. Selon le calendrier, le projet doit être complété en deux ans après le coup d'envoi des travaux. Lors d'une visite des lieux à Flic-en-Flac le 13 décembre 2019, Bobby Hurreeram, le ministre des Infrastructures nationales, a fait savoir qu'avec le nouveau bypass qui sera construit, les problèmes de congestion routière seront résolus. Cette nouvelle route permettra aux habitants du Sud et de l'Ouest de rejoindre directement La Vigie.

La progression des autres chantiers en cour

Pont autoroutier reliant Chebel à Sorèze (A1-M1)

Les travaux sur la A1-M1 afin de relier Chebel à Sorèze sont achevés à 84 %, comme affiché sur le site de la RDA. À la fin des travaux, ce pont autoroutier avec sa structure imposante devrait alléger le trafic dans les régions telles que Coromandel et Beau-Bassin, entre autres. C'est le 11 avril 2018 que le gouvernement et la RDA ont lancé ce megaprojet sous le Road Decongestion Program. Au coût de Rs 2,6 milliards, ce projet comprend un pont suspendu de 350 m de long et 123 m de haut.

"Flyover" à Ébène

Afin de désengorger la région d'Ébène, la RDA construit un flyover dans cette région. Si 25 % du projet est achevé, des travaux seront entrepris sur l'autoroute M1 et Rose-Hill-Trianon Road (A14), soit à proximité du pont reliant Ébène à Trianon. La bretelle menant vers l'autoroute en direction du Sud sera fermée à partir du 8 décembre pour une durée de trois mois. Ainsi, les automobilistes venant d'Ébène seront déviés sur le rond-point de Trianon afin de rejoindre l'autoroute M1, en direction de Port-Louis. Des panneaux de signalisation seront installés afin de guider les usagers de la route.

Échangeur du Quai D

Au coût de Rs 304,9 millions, le fly-over au Quai D attend son tablier. En effet, des poutres ont déjà été installées. Ce qui fait que le chantier est à moitié terminé selon la RDA. Transinvest Construction Ltd, en charge des travaux, devra livrer le projet fini le 29 avril 2023. L'échangeur du Quai D allégera la congestion sur l'autoroute M2 et les rues périphériques comme Marine Road et Military B30 Road.