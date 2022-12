Ile Maurice: Affaire Molnupiravir - Bras de fer entre l'avocat de Naeck et l'ICAC

- Zouberr Joomaye, Kailesh Jagutpal et Jay Chuttoo pas inquiétés

L'affaire a été appelée en cour de district de Port-Louis hier. Et, un représentant de l'Independent Commission against Corruption (ICAC) était convoqué dans le cadre de l'enquête entourant le controversé dossier Molnupiravir.

Retour sur les faits d'abord. Le principal pharmacist du ministère de la Santé, Brijendrasingh Naeck, qui a été arrêté par la commission anti-corruption suivant l'acquisition d'un million de comprimés de cet antiviral censé aider à traiter les symptômes du Covid-19, demande la radiation des charges provisoires retenues contre lui. L'ICAC lui reproche, de son côté, d'avoir, en décembre 2021, favorisé la compagnie CPN Distributors Ltd, représentée par Jay Kumar Chuttoo, dans le cadre de cet achat qui a provoqué la polémique. Cela, en s'assurant que cette entreprise se voit attribuer un contrat pour la fourniture d'un million de comprimés de Molcovir, une version générique du Molnupiravir. Ledit contrat a été attribué pour la somme totale de Rs 79 840 080. Soit à un coût beaucoup plus élevé que si l'on avait acheté du Molnupiravir.

Lors de son interrogatoire en cour, hier, le chief investigator de l'ICAC, Kaleem Bhatoo, a déclaré que l'enquête a révélé que le principal pharmacist était bel et bien impliqué dans l'acquisition des comprimés et qu'il avait pris des "illicit measures". Le chief investigator de l'ICAC était contre-interrogé par Me Rajesh Unnuth, avocat de la défense. Au début de l'audience, celui-ci devait insister pour qu'une série de courriels échangés par le High Powered Committee soient produits en cour, ce à quoi Me Homanaaden Ponen, avocat de la commission anti-corruption, a objecté. Me Unnuth n'a pas insisté, faisant toutefois ressortir qu'il produira ces mêmes documents quand son client sera appelé à la barre.

Pas d'autres arrestations

Répondant ensuite aux questions de l'avocat de la défense sur l'enquête, le chief investigator de l'ICAC devait à maintes reprises faire ressortir qu'il ne pouvait se contenter de répondre par oui ou par non, devant éclairer plusieurs points. L'avocat de la défense lui demandait entre autres de confirmer si son client avait dit dans ses dépositions que c'est l'ancienne seniorchief executive de la Santé, Dalida Allagapen, qui avait demandé de traiter l'achat de comprimés Molnupiravir en urgence et si d'autres personnes ont été interrogées ou arrêtées dans cette affaire.

Il ressort qu'outre le principal pharmacist Brijendrasingh Naeck et le senior pharmacist Doorgeshsingh Jawaheer, il n'y a pas eu d'autres arrestations. L'officier de l'ICAC a confirmé que Jay Chuttoo, directeur de CPN Distributors, n'a ni été arrêté ni interrogé jusqu'à présent et encore moins les membres du High Powered Committee, dont le Dr Zouberr Joomaye ou le ministre de la Santé, Kailesh Jugatpal.

Me Unnuth a confronté le témoin en arguant que son client avait été mis devant un fait accompli et qu'il devait procéder à l'acquisition des comprimés. Kaleem Bhatoo devait rétorquer que "M. Naeck a lui-même avoué dans ses dépositions qu'il y avait des irrégularités dans l'achat de ces comprimés et avait listé cellesci. Selon la version de M. Naeck, il avait prévenu Mme Allagapen quant à ce contrat et il a stipulé que cette dernière avait exercé des pressions pour que l'acquisition soit traitée en urgence." Me Unnuth est revenu à la charge, décortiquant les différentes étapes de l'acquisition de ces médicaments, faisant notamment ressortir qu'il y a plusieurs personnes qui font partie du Departmental Bids Committee, dont le permanent secretary, le directeur des services pharmaceutiques, le procurement manager et le senior finance officer, entre autres. "Votre enquête a dû démontrer que les fonctions dudit comité sont de vérifier le prix, le dosage et la quantité de produits achetés. Allons dire que M. Naeck a fauté, le comité n'aurait-il pas dû enquêter davantage sur cet achat ou encore l'annuler ?" devait demander l'avocat.

Kaleem Bhantoo a répondu par l'affirmative. Tout en ajoutant que "they are administrators of the ministry not pharmacists. They have not studied pharmacy and rely on pharmacists to give hem technical assistance on products. As a pharmacist, M. Naeck is in a better position to know the price of medicines where the ministry will get value for it."

Les débats ont été ajournés au 9 janvier 2023