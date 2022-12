Afrique du Nord: L'Algérie se dirige vers la consécration de l'acte démocratique

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a affirmé, mercredi à Alger, que l'Algérie se dirigeait vers "la consécration de l'acte démocratique par la force de proposition et une détermination sincère", estimant que les parties de l'équation démocratique en Algérie possédaient des points en communs, d'où la convergence de leurs vues vis-à-vis des questions fondamentales.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux d'une journée parlementaire sur "le rôle de l'opposition", le président de l'APN a expliqué que "l'Algérie se dirige vers la consécration de l'acte démocratique par la force de proposition et une détermination sincère, comme l'avait souligné à maintes reprises le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", estimant que les parties de l'équation démocratique en Algérie possédaient des points en communs, d'où la convergence de leurs vues vis-à-vis des questions fondamentales, notamment concernant les positions envers les questions et les relations internationales.

Dans le même contexte, il a expliqué que "le plébiscite de la Constitution par le peuple et la représentation de l'opposition lors des élections parlementaires et locales dénotent la sincérité de la volonté politique de consacrer la loi et d'être en concordance avec le discours".

Il a salué, dans ce contexte, la synergie et la coordination marquant le travail des députés de l'APN en dépit de la divergence d'opinions et d'approches enregistrée par moments, estimant que cette attitude civilisée dénote un haut niveau de conscience et constitue un indicateur fort des pas franchis par l'Algérie sur la voie de la démocratie et l'acceptation de la différence et de l'opinion contraire.

A cette occasion, M. Boughali a appelé à faire valoir les intérêts suprême du pays à la lumière de l'ouverture de l'Algérie sur le monde et ses efforts pour recouvrer son rôle de leader, affirmant que cette étape avec ce qu'elle implique en termes de changement et de renouveau, exige davantage de compréhension, notamment face à l'acharnement ciblant essentiellement les défenseurs des causes justes dans le monde.

Quant au rôle de l'opposition, le président de l'APN a souligné l'importance d'être à l'écoute de l'autre en tant que facteur de diversification et de richesse, ajoutant que le rôle de l'opposition offrait l'opportunité d'améliorer la performance politique.

A cet effet, il a mis en avant le droit de la minorité à participer et à donner son avis, dans le respect du rôle de la majorité.

L'Algérie qui aspire à asseoir les fondements de l'Etat de droit emprunte cette voie, et le pays, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, mise sur la maturité de la société grâce aux expériences cumulées, a-t-il soutenu, soulignant que la construction de l'édifice démocratique dans l'Algérie nouvelle témoigne des étapes importantes franchies par l'Algérie.

Ont pris part à la rencontre les présidents des groupes parlementaires, des députés et des représentants de partis, d'associations, de syndicats ainsi que des experts.