Afrique Centrale: Spectacle "Numb" aura lieu le 09 décembre 2022 à l'Institut français du Gabon

Les acteurs et opérateurs culturels, les responsables des groupes de danses traditionnelles et des troupes de Théâtre ont participé à la conférence de presse relative à la présentation du spectacle "Numb". Soutenu par l'Unesco en collaboration avec l'Institut français, ledit spectacle aura lieu ce vendredi 09 décembre.

Le spectacle "Numb"aura bel et bien lieu ce 09 décembre 2022 à Libreville, précisément à l'Institut français du Gabon. L'art et la culture ont repris leur droit. Deux ans d'absence ou presque, due à la Covid-19, les acteurs et opérateurs culturels, les responsables des groupes de danses traditionnelles et des troupes de Théâtre reviennent sur les différentes scènes, au bonheur des amoureux des la culture.

Numb, qui signifie "jeune femme" en langue Punu, est une pièce de théâtre alliant danse traditionnelle et art oratoire. Mise en scène par Michel Ndaot. La pièce retrace un voyage onirique à travers les 9 provinces du Gabon.

Le Directeur artistique de la Fédération culturelle et artistique Samba Thierry Ndoumou Loudy ne dira pas le contraire lorsqu'il explique anaphoriquement que Numb : "ce sont les danses traditionnelles, le théâtre, l'art oratoire et la littérature à travers la poésie. Numb c'est un voyage à travers toutes les neuf provinces du Gabon. Numb, c'est l'univers des rites, croyances, traditions et légendes des peuples du Gabon. Numb c'est la représentation de la femme dans la société africaine, notamment gabonaise, la femme qui elle est la gardienne des traditions et des valeurs spirituelles. Numb, c'est un spectacle d'une heure 20mn. Numb, c'est le 09 décembre à 19h à l'Institut français du Gabon".

Thierry Ndoumou Loudy a poursuit ses propos en insistant que les œuvres choisies sont des textes poétiques d'auteurs contemporains dévoilant l'univers des rites, croyances, mythes et légendes, mais aussi une représentation de la femme dans la société africaine, gardienne des traditions et des forces spirituelles.

Thierry P. Nzamba-Nzamba, Administrateur du Programme Culture à l'Unesco affirme qu'ils ont convenu, avec la fédération Samba, de soutenir ce spectacle dans le cadre de la résilience des acteurs culturels. "Nous avons vu les impacts de la Covid-19. On a vu les impacts de cette pandémie avec toutes les restrictions sur tout ce qui est de la vie culturelle. Il y avait un petit vide. Il fallait montrer que les acteurs culturels pouvaient continuer de vivre, continuer de créer et qu'ils pouvaient participer à sensibiliser les populations". Pour lui, l'Unesco ne peut que soutenir, accompagner les acteurs culturels pour le bonheur des populations accompagnons.