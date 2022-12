Gabon: Lancement de la campagne nationale de déparasitage

Libreville, le 07 décembre 2022 - Le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a procédé ce jour, à l'école publique Maritime Oulabou de Libreville, au lancement de la campagne nationale de déparasitage gratuit contre les vers intestinaux et la Bilharziose en présence de son Ministre Délégué, Madame Justine Libimbi épouse Mihindou, du Ministre Délégué auprès du Ministre de l'Education nationale, Madame Aubierge Sylvine Ngoma et des Associations des parents d'élèves.

En effet, organisée par le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales à travers son Programme de lutte contre les maladies parasitaires en collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale (OCEAC), cette a pour but de contribuer à l'élimination des géohelminthiases et des schistosomiases chez les enfants de 05 à 14 ans par l'administration par voie orale des comprimés d'Albendazole et de Praziquantel.

Elle se déroulera du 07 au 10 décembre 2022 dans l'ensemble du pays.

Pour le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales : " cette campagne s'inscrit dans la droite ligne des orientations de la politique sanitaire du Président de la République qui a instruit le Gouvernement de tout mettre en œuvre pour l'amélioration de la santé des enfants ".

Il a, à cet effet, invité les parents à être collaboratifs afin de lutter contre les fléaux des vers intestinaux et de la bilharziose qui impactent très souvent sur le rendement scolaires des enfants.

Il convient de préciser que le lancement de cette campagne a été présidé par les Gouverneurs de provinces au niveau des Chefs-lieux de provinces et par les préfets dans les différents départements.