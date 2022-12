Soudan: Secrétaire d'Etat Américain salue la signature de l'accord cadre politique

Khartoum — Le Secrétaire d'Etat Américain, Antony Blinken, a accueilli dans un tweet qu'il a publié sur Twitter la signature de l'accord cadre politique entre les parties Soudanaises le 5 Décembre courant.

Le Secrétaire d'Etat Américain Antony Blinken a tweeté : "Nous nous félicitons de la signature de l'accord cadre politique initial au Soudan, un pas important vers l'établissement d'un gouvernement civil et la définition des arrangements constitutionnels pour guider le Soudan à travers une période de transition culminant dans des élections."

Il a noté : "Un effort inclusif et concerté pour finaliser les négociations et parvenir à un accord final pour former un nouveau gouvernement civil est vital pour faire face aux défis politiques, économiques, sécuritaires et humanitaires urgents du Soudan."

Blinken a souligné dans son tweet : "Maintenant plus que jamais, les acteurs politiques doivent placer l'intérêt national du Soudan à la tête des fins politiques étroites et s'engager de manière constructive les uns avec les autres pour réaliser les appels continus du peuple Soudanais pour la liberté, la paix et la justice.".