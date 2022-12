Afrique Centrale: Sud-Kivu - 300 demandeurs d'asile burundais de Kavimvira transférés vers le camp de Mulongwe

La commission nationale pour les réfugiés a facilité le transfert de plus de 300 personnes demandeurs d'asile burundais ayant récemment obtenu le statut de réfugiés. Ces familles, constituées en majorité de femmes et d'enfants, ont quitté ce mercredi 7 décembre le centre de transit du HCR à Kavimvira et ont été acheminés vers le camp des réfugiés burundais de Mulongwe, à plus de 100 Km au sud, en territoire de Fizi (Sud-Kivu).

La plupart de ces réfugiés burundais avaient fui les persécutions dans leur pays avant de traverser la rivière pour se retrouver dans la plaine de la Ruzizi.

Selon le chef d'antenne de la CNR/Uvira, Dominique Keleko, tous les services congolais ainsi que les acteurs de la société civile locale ont été impliqués dans le processus d'enregistrement, d'identification biométrique ainsi que de transfert de ces demandeurs d'asile burundais vers Mulongwe.

" Nous sommes en train d'amener ceux qui étaient déjà reconnus comme refugiés dans le camp de Mulongwe. Ce sont des opérations que nous faisons de manière simultanée et ça rentre même dans notre travail quotidien. Nous avons tenu beaucoup de séances de travail dans le cadre de sensibilisation avec la société civile et les autorités, que ça soit au niveau du territoire de Fizi, même ici à Uvira, pour leur faire comprendre à tous et les impliquer dans la gestion des réfugiés, parce que les réfugiés il n'y en a pas qu'en République démocratique du Congo. Nous avons aussi nos compatriotes congolais qui sont réfugiés de l'autre coté au Burundi, en Tanzanie et ailleurs ".

D'après lui, " notre pays a signé des accords et des conventions sur la protection des réfugiés. Donc le gouvernement congolais a l'obligation de protéger les réfugiés qui sont sur son territoire national. C'est un travail que nous faisons en associant la société civile et les autorités locales pour qu'elles nous accompagnent dans cette grande responsabilité de la protection des réfugiés ".