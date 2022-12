Algérie: FAF - Biskri officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de DTN

ALGER — Le nouveau Directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF) Mustapha Biskri, a été officiellement installé mardi dans ses nouvelles fonctions, en marge des travaux de la réunion extraordinaire du Bureau Fédéral de la FAF, a indiqué l'instance fédérale mercredi sur son site officielle.

"Dans son intervention, le président de la FAF Djahid Zefizef, a rappelé le processus qui a abouti à la désignation de Biskri, avec, et pour la première fois, l'accompagnement et l'expertise de la Fifa et de la CAF", ajoute la FAF.

Mustapha Biskri (62 ans) succède à Ameur Chafik, limogé en février 2022 par l'ancien président de la FAF Amara Charaf-Eddine. L'intérim à la tête de la DTN était assuré depuis par Taoufik Korichi.

De son côté, Biskri "a tenu à remercier le président et les membres du BF pour la confiance placée en lui, tout en déclinant les grandes lignes de son projet sur un moyen et long terme en mettant les jalons d'une structure forte de ses compétences et de ses structures dédiées au développement, à la formation, à la numérisation, à la promotion du football féminin et des jeunes talents, et bien d'autres volets qui concernent cette importante structure de la fédération".

L'ancien DTN par intérim Taoufik Korichi, a félicité Biskri pour "sa désignation estimant qu'il remplissait tous les critères pour mener à bien une telle mission et s'est dit en même temps prêt à lui apporter toute l'aide nécessaire dans l'accomplissement de ses fonctions".

Pour rappel, la FAF avait lancé le 28 octobre dernier, un appel à candidature national et international pour le poste de DTN. L'instance fédérale avait fixé au 12 novembre le dernier délai pour la réception des dossiers de candidatures.

L'instance fédérale a reçu, à l'heure de la clôture, soit le 12 novembre, 17 dossiers dont 13 par courriel et 4 par porteur sous plis fermés.