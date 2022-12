Afrique: Nécessité de construire une Union Africaine forte et imprenable avec une politique étrangère unifiée

ORAN — Le Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine (UA), l'Ambassadeur Bankole Adeoye, a souligné, mercredi, à Oran, la nécessité de construire une Union africaine forte et imprenable avec une politique étrangère unifiée, tout en œuvrant pour surmonter tous les problèmes et défis auxquels est confronté le Continent afin qu'il puisse faire entendre sa voix dans les instances internationales.

S'exprimant à l'ouverture de la 9ème Conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique intitulée "Soutien aux nouveaux membres africains au Conseil de sécurité des Nations Unies dans le traitement des questions de la paix et de sécurité dans le continent africain", l'Ambassadeur Bankole Adeoye a estimé que "faire entendre la voix de l'Afrique dans les instances internationales nécessitait une Union Africaine forte et imprenable, capable de résoudre les problèmes et de relever les défis liés au développement".

Dans ce contexte, il a souligné qu'il était nécessaire de réfléchir et d'œuvrer collectivement sur les défis de paix, de sécurité et de développement auxquels est confronté le continent africain et d'échanger les expériences et les enseignements afin d'identifier des voies et moyens plus efficaces pour relever les défis existants.

Pour lui, cette conférence est une opportunité pour les membres actuels et futurs pour avoir une appréciation commune de leur mandat continental et de leurs responsabilités au sein du Conseil de Sécurité. Elle est également, à son sens, une plateforme d'échanges avec différents responsables internationaux sur les défis actuels de paix et de sécurité auxquels est confronté le continent africain.

A cet propos, M. Adeoye a évoqué la nécessité d'assurer des interventions conjointes, cohérentes et coordonnées, et une politique étrangère unifiée qui fasse entendre la voix africaine d'une manière qui réponde aux aspirations des Africains et réalise leurs intérêts.

Il a également salué les efforts déployés par l'actuel groupe des A3 (Ghana, Gabon et Kenya) au niveau du Conseil de Sécurité de l'ONU pour faire entendre la voix africaine et porter les vues des pays africains.

Cette 9ème Conférence a été ouvert par le ministre des Affaires étrangères du Nigéria, président du Conseil de paix et de sécurité de l'UA pour le mois de décembre, Geoffrey Onyeama, sous la supervision du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra.

Le séminaire enregistre une participation de haut niveau, notamment au niveau ministériel, des Etats membres du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, des membres africains du Conseil de Sécurité de l'ONU ainsi que d'experts et de hauts représentants des instances africaines et les Nations Unies.

Ce séminaire de trois jours vise à renforcer la coopération et la coordination entre le Conseil de paix et de sécurité africain et les membres africains du Conseil de Sécurité des Nations unies dans l'accomplissement de leurs tâches, notamment en ce qui concerne la défense des positions et intérêts communs de l'Afrique lors du processus décisionnel au sein du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur les questions de paix et de sécurité liées au continent.

Au premier jour des travaux, une séance à huis-clos était prévue sur la question de "faire taire les armes en Afrique" par le désarmement et le contrôle de la prolifération des armes légères et de petit calibre illégales.

L'organisation de cette conférence à Oran s'inscrit dans le prolongement des précédentes éditions que l'Algérie avait organisées dans le cadre de son engagement ferme et continu à soutenir l'action de l'UA dans le domaine de la paix et de la sécurité, et son effort inlassable pour renforcer l'action africaine commune.