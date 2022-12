Afrique: Paix et sécurité en Afrique - Suisse et Norvège veulent coopérer avec les pays africains

ORAN — Les ambassadeurs de la Suisse et de la Norvège en Algérie, Pierre-Yves Fux et Thérèse Loken-Ghziel, ont affirmé, mercredi à Oran, la disponibilité de leurs pays à coopérer avec les pays africains en matière de paix et de sécurité en Afrique.

L'ambassadeur de Suisse en Algérie, Pierre-Yves Fux, a souligné, lors de l'ouverture de la 9ème Conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, que son pays, qui rejoindra le Conseil de Sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent en janvier prochain, "travaillera avec les pays africains, en particulier les membres du Conseil de Sécurité de l'ONU, sur les questions fondamentales relatives à la paix et à la sécurité".

Il a ajouté que "la Suisse œuvrera avec le groupe des A3, qui comprend les membres africains non permanents du Conseil de Sécurité, pour renforcer l'interaction avec les pays africains et d'écouter les positions africaines afin d'atteindre des objectifs communs".

Le même diplomate a souligné que son pays travaillera durant son mandat au Conseil de Sécurité de l'ONU sur, entre autres priorités, "la construction d'une paix durable dans les zones de conflit et la prévention de la survenance ou de la reprise des conflits". Il a ajouté que son pays "agira également au sein du Conseil de Sécurité pour assurer le respect du droit humanitaire international, les droits de l'homme et la protection des civils".

M. Pierre-Yves Fux a renouvelé l'engagement de la Suisse à poursuivre son action humanitaire en faveur de l'Afrique "en coopération avec ses partenaires internationaux et locaux".

Pour sa part, l'Ambassadrice du Royaume de Norvège en Algérie, Mme Thérèse Loken Ghziel, a affirmé l'engagement de son pays, en tant que membre non permanent du Conseil de Sécurité à coopérer avec les représentants des pays africains au sein de la même instance, "pour servir les questions de paix, de sécurité et de développement".

La 9ème Conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouverte, mercredi à Oran, sous l'intitulé "Soutien aux nouveaux membres africains au Conseil de sécurité des Nations Unies dans le traitement des questions de la paix et de sécurité dans le continent africain".

Cette conférence a été ouverte par le président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine pour le mois de décembre, et ministre des affaires étrangères du Nigéria, Geoffrey Onyeama, sous la supervision du Ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra.

Une participation de haut niveau, notamment à l'échelle ministérielle est enregistrée pour les Etats membres du Conseil de paix et de sécurité de l'UA ainsi que les membres africains du Conseil de Sécurité des Nations Unies, ainsi que des experts et des représentants de haut niveau des instances africaines et des Nations Unies.

Cette conférence de trois jours vise à renforcer la coopération et la coordination entre le Conseil de paix et de sécurité africain et les membres africains du Conseil de Sécurité des Nations Unies dans

l'accomplissement de leurs tâches, notamment en ce qui concerne la défense des positions et intérêts communs de l'Afrique lors de la prise de décision au sein du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur les questions de paix et de sécurité liées au continent.

Cette édition examinera également la question de comment faire taire les armes en Afrique par le "désarmement et le contrôle de la prolifération des armes légères et de petit calibre illégales", ainsi que la lutte contre le fléau du terrorisme et de l'extrémisme violent, en plus des questions liées à l'imposition et à l'application de sanctions.

L'organisation de cette conférence à Oran s'inscrit dans le prolongement des précédentes éditions que l'Algérie avait organisées dans le cadre de son engagement ferme et continu à soutenir l'action de l'Organisation dans le domaine de la paix et de la sécurité et son effort inlassable pour renforcer l'action africaine commune.

Ces objectifs représentent les grands axes que l'Algérie entend défendre de toutes ses forces au nom des pays africains à travers sa candidature à l'adhésion au Conseil de Sécurité des Nations Unies au cours de la période 2024-2025, en coordination avec ses frères africains et compte tenu de son plein engagement aux principes de la Charte constitutive de l'Union Africaine et de la Charte des Nations Unies.