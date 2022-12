Madagascar: Jean de Dieu RANDRIANARIVELO - " Les Égyptiens ont essayé de nous barrer la route "

interview

Profitant de l'accueil de la délégation malgache, nous avons posé quelques questions au coach Deda, de l'équipe masculine de basketball 3×3.

L'équipe nationale de basketball 3×3, sous votre direction, vient de remporter le titre de championne d'Afrique. Est-ce un résultat prévisible ou une question de chance?

En sport, le facteur chance existe mais il est très mince. Tout participant à une compétition a un seul objectif, celui de remporter le titre. En ce qui nous concerne, dès que nous avons quitté Mada-gascar pour participer à cette joute continentale, nous avons fixé comme objectif de figurer au moins sur le podium. Nous avons remporté le titre et c'est l'essentiel, quelles que soient les péripéties que nous avons traversées.

Qu'entendez-vous dire par péripéties?

Nous avons quitté Madagascar un peu en avance pour mieux nous acclimater au pays. Dès notre arrivée en terre égyptienne, nous avons commencé nos entraînements. Chercher des terrains d'entraînement nous a posé quelques fois des problèmes car les Égyptiens ont utilisé des stratagèmes pour nous empêcher de nous entraîner, surtout quand la compétition a démarré.

Et durant les compétitions, quels adversaires vous ont-ils posé le plus de problèmes?

Tous les adversaires étaient très costauds, très forts. Donc, des problèmes. Tout le monde a bien préparé ce championnat continental. Nous avons débuté contre le Botswana mais nous les avons battu grâce à la rage de vaincre de mes joueurs. Au second match, nous avons joué contre le pays hôte et vous savez, jouer contre le pays organisateur est toujours un grand défi car vous n'avez aucun supporter derrière vous. Mes joueurs ont réussi à tenir tête à l'Égypte et nous nous sommes inclinés de peu. J'ai dit à mes joueurs que ce n'était pas grave, qu'à notre prochaine rencontre nous allions les battre. Après notre première rencontre contre l'Égypte, les joueurs égyptiens nous ont dit que nous sommes les adversaires qu'ils redoutaient le plus, de tous les participants.

Parlez-nous un peu du match de demi-finale contre le Botswana?

C'était un match référence, où tout a été parfait. Les quatre joueurs ont su montrer leur complémentarité sur le terrain. Nous avons dominé le match du début jusqu'à la fin et je ne peux que féliciter mes joueurs.

Et la grande finale?

Quand nous avons disputé la finale, toujours contre l'Égypte, j'ai dit à mes joueurs: " Vous avez une revanche à prendre, les gars, et il n'y a plus de calcul à faire. Soit vous faites tout pour gagner, soit vous vous laissez faire. Les joueurs se sont donnés à fond et le résultat est là, nous sommes champions d'Afrique et c'est gratifiant".

Et la coupe du monde, comment allez-vous vous y prendre?

La coupe du monde de basket-ball 3×3 aura lieu à Vienne en Autriche du 30 mai au 4 juin de l'an prochain. Ce sera un grand défi pour Madagascar. Dès maintenant il faut se préparer car il n'y aura que des gros calibres mondiaux au rendez-vous. Nous allons faire le maximum pour aller le plus loin possible.