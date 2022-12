Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 08 Décembre 2022

Guinée : Justice - Ibrahima Sory 2 Tounkara, le « discret » juge du 28-Septembre

Avant le procès du massacre du 28-Septembre, le juge Ibrahima Sory 2 Tounkara était peu connu du grand public. En Guinée, le procès du massacre du stade du 28 septembre 2009 se poursuit, plus de deux mois après son ouverture. Ce procès historique met en cause onze anciens officiels militaires et gouvernementaux guinéens dont l'ex-chef de la junte, le capitaine Moussa Dadis Camara.

Les audiences se déroulent au tribunal criminel de Dixinn, délocalisé dans la Cour d'appel de Conakry, sous la présidence d'Ibrahima Sory 2 Tounkara, un juge de 45 ans qui suscite l'attention de plusieurs observateurs depuis le début du procès. Malgré la froideur de son regard plongé dans un front plissé, le natif de Conakry paraît courtois avec toutes les parties, même avec la défense. Il tient coûte que coûte à vouloir faire respecter les droits des prévenus s'ils ne veulent pas répondre de nouveau aux questions des avocats ou si leur santé ne leur permet pas de durer à la barre. (Source : africaguinee.com)

Mozambique: Verdict du procès pour le plus grand scandale de corruption

Cette affaire implique 19 personnes, dont huit ont été acquittées, mais les principaux auteurs de ce crime financier sont Gregorio Leao, l'ancien chef de la sécurité et du renseignement, Antonio do Rosario, le chef de la division de l'intelligence économique du service de sécurité, et le fils de l'ancien président Armando Guébuza , Ndambi Guebuza.

Le scandale a éclaté après que des entreprises publiques du Mozambique ont emprunté illicitement deux milliards de dollars en 2013 et 2014 auprès de banques internationales pour acheter une flotte de pêche et des navires de surveillance.

Sénégal : Marché financier - L'Etat de retour sur le compartiment obligataire

L'Etat du Sénégal va émettre une obligation de 150 milliards de Fcfa, mettant ainsi fin à 7 ans d'absence sur le compartiment obligataire de la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm). L'opération libellée au taux de 5,95% sur 12 ans (2022-2034) est arrangée par Everest Finance, également chef de file du syndicat de placement. En attendant le visa du gendarme du marché (Amf-Uemoa), l'on peut dire qu'avec ce retour sur le marché financier régional, le Sénégal part tester sa signature auprès d'un compartiment obligataire qui va être très animé compte tenu de la dégradation des conditions de financement à l'international. (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme - La chefferie traditionnelle au cœur d'un colloque international

Le colloque international sur la chefferie traditionnelle et coutumière a refermé ses portes ce 7 décembre 2022 à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Durant 72 heures, plus d'une cinquantaine de communicants venus entre autres du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Niger ont passé à revers la question du rôle et de la place des chefs traditionnels et coutumiers dans la lutte contre le terrorisme et la recherche de la cohésion sociale. Cette rencontre de haut niveau a été portée par le laboratoire de langues de discours et pratiques artistiques de l'université Joseph Ki Zerbo de Ouagadougou.(Source : aouaga.com)

Côte d'Ivoire : Secteur privé - Rencontre entre l'Etat et le patronat

Le Comité de concertation État-Secteur privé (Ccesp), dans le cadre de ses activités d'animation du Dialogue public-privé, organise ce jeudi 8 décembre 2022, à l'immeuble Sciam à Abidjan-Plateau, une réunion du Comité technique de concertation (Ctc).À cette rencontre, l'organe technique et ministériel du cadre de concertation Etat/Secteur privé présidé par le ministre de l'Économie et des Finances. Cette rencontre procédera à l'examen des nouvelles préoccupations soulevées par le Secteur privé lors du dernier Séminaire gouvernemental des 12 et 13 novembre 2022, à Yamoussoukro. Cela, à l'effet d'en soumettre les conclusions au Conseil de concertation présidé par le Premier ministre, Patrick Achi.(Source : Fratmat.info)

Mali : Coton - Bientôt deux filatures au pays

Premier producteur de coton en Afrique, notre pays a enregistré 760 000 tonnes de cette matière première au terme de la campagne 2021-2022. Pour obtenir une plus-value de l'or blanc, l'État a signé avec la Chine, le 21 novembre dernier, un protocole d'accord qui vise à mettre en place deux filatures.L'une sera construite à Koutiala et l'autre à Bamako. Elles seront financées par Eximbank, la banque d'import-export chinoise, qui investira 354 millions de dollars avec un taux concessionnel sur 20 ans. Rappelons que c'est avec la production de la campagne précédente que le Mali a reconquis sa place de leader africain. Une véritable prouesse vu la situation de crise multidimensionnelle qu'il connait. Pour conforter cette place, la campagne 2022-2023 prévoit une production de 800 000 tonnes de coton.(Source : journal du Mali)

Rdc : Nord Kivu - Un militaire des Fardc se donne la mort à Beni

Selon l'Acp, M. Munanga Manara Salomon, soldat de première classe au sein des Forces armées de la République démocratique du Congo (Fardc) s'est donné mercredi, la mort moyennant son arme de marque AK47, dans un village appelé Kamango, dans le territoire de Beni.« Un soldat de première classe Mr Salomon Manara s'est volontairement logé une balle dans la tête après avoir tué son épouse, sa fille aîné et blessé trois autres moyennant son arme AK 47, dans le village de Kamango en chefferie de watalinga », a affirmé le capitaine Antony Muwalushay, porte-parole des opérations sokola1 grand nord. Il a fait remarquer qu'un conflit de jalousie a été à la base de ce meurtre volontaire. Ces enfants blessés ont été dépêchés dans une formation médicale la plus proche pour des soins appropriés, a-t-il précisé.

Tchad : Education nationale -Le Syndicat des enseignants proroge son préavis de grève

Le Syndicat des Enseignants du Tchad fait savoir que le gouvernement a commencé à payer certains points de leurs revendications. Et proroge le préavis de grève au 10 décembre 2022.Le Syndicat des enseignants du Tchad pour la province de N'Djamena fait savoir qu'il s'est réuni en séance extraordinaire pour examiner le préavis de grève du 30 novembre au 06 décembre 2022.

Congo-Brazza : Lutte contre le Vih Sida - Une entreprise contre la discrimination envers les personnes vivant avec virus

Le 3 décembre 2022, Bolloré Transport & Logistics Congo et l'association pour la lutte contre les violences basées sur le genre ont organisé une conférence à la chambre de commerce et des métiers de Pointe-Noire. Plus de 500 élèves, étudiants et salariés ont pris part à cette activité qui a connu la présence de plusieurs juristes et médecins de la ville. Les comportements discriminatoires, les droits, la prévention et la prise en charge des personnes vivants avec Vih/Sida au Congo ont été abordés par trois panélistes : Christine GOMA MANIONGUI et Gay TCHIBINDA KOKA, Magistrats, Diane FILLA, médecin. « Nous constatons malheureusement des élans de contamination volontaire au Vih/Sida. La sensibilisation contre la discrimination envers les personnes vivants avec Vih reste l'un des moyens pour freiner ces comportements inhumains » a précisé Maître Jessica MANONI GOMA, Juriste et présidente de l'association Groupe de Réflexion contre les violences basées sur le genre. (Source : journal de Brazza)