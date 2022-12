Cote d'Ivoire: Souffrant de la Bêta-thalassémie - L'ONG "voix de femme" appelle à sauver le petit Yvan

Yao Akissi Cedia Christelle, présidente de l'Ong "Voix de femme" a déclaré, le lundi 05 décembre 2022, à la maison de la presse à Abidjan-Plateau, qu'il faut sauver à tout prix le petit Yvan de la maladie appelée Bêta-thalassémie.

" Yvan est malade, il faut qu'on sauve Yvan. On ne peut pas le regarder pour dire que c'est un mal qu'on ne peut soigner en Côte d'Ivoire. C'est une maladie qui nécessite assez de fonds, mais nous ne devons pas nous asseoir et croiser les bras pour attendre le pire. C'est le pire que nous devons éviter. Selon mes recherches, Bêta-thalassémie est une maladie qu'on ne soigne pas ici, en Côte d'Ivoire et le traitement coûte au moins 30 millions de francs Cfa. Nous avons reçu la facture proforma de l'Inde qui est de 25 millions 800.

Ça c'est la greffe seulement. En Turquie, nous sommes à 35 millions juste pour la greffe. Et la prise en charge de l'enfant de 3 à 6 mois. L'enfant est mineur, il ne pourra pas aller seul ", a fait savoir Yao Akissi. Selon elle, une personne doit forcément accompagner Yvan parce qu'il a 12 ans et il faut au minimum 40 millions. " Nous sommes en train de chercher la place en Inde, en Turquie et en France, mais quand ça sera trouvé, c'est le problème du financement qui va se poser. Il a envie de jouer comme tous ses amis, il ne peut pas aller à l'école. Nous lançons le cri du cœur. Celui qui peut nous aider ou faire quelque chose, qu'il le fasse. Aidez-nous à trouver des solutions pour pouvoir évacuer Yvan avant la fin de cette année ", a expliqué la présidente de l'Ong "Voix de femme.

Ce qu'il faut savoir sur la Bêta-thalassémie

Quant au Dr Womey Corcellar, médecin hématologue, il a expliqué que Bêta thalassémie est une maladie due à l'anomalie génétique de l'hémoglobine. Cette maladie est constituée de quatre "briques" appelée chaîne, assemblée entre elles: deux briques de type alpha et deux briques de type bêta.

"Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une maladie de ce qu'on appelle hémorroïde. C'est une substance protéique qui est à l'intérieur du globule rouge. C'est cette protéine qui est chargée de capter l'oxygène quand nous respirons. Cette substance étant défectueuse, elle va rendre le globule rouge qui est le contenant. Mais étant donné que les globules rouges sont détruits fréquemment, l'organisme va essayer de produire plus, pour compenser et cette production va se traduire par une déformation au niveau des os et également par la rate qui prend du volume parce que c'est la rate qui est le siège des globules rouges malades. Étant malade, la rate va détruire beaucoup plus ces globules rouges et donc elle va prendre du volume

Kouassi Lyna, la mère de Yvan a appelé au secours en disant que son fils, Yvan est plein de rêve et d'ambition et qu'il a besoin d'être sauvé. " Nous, les parents, nous n'en pouvons plus ", s'est-elle écriée.