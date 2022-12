Cote d'Ivoire: Agriculture - Le gouvernement met 2250 tonnes d'intrants à la disposition des riziculteurs

Le gouvernement met 2250 tonnes d'intrants à la disposition des riziculteurs afin de leur permettre de faire face à l'impact de la Covid 19.

L'État ivoirien est résolu à éliminer les impacts de la covid-19 dans la riziculture. En compagnie de quelques proches collaborateurs, Koné Abdoul Karim, spécialiste e-agriculture, pour le projet Psnda ( Projet de solution numérique pour le désenclavement des zones rurales de l'e-agriculture) a procédé, le vendredi 2 décembre 2022 à la présentation à la presse du soutien du gouvernement ivoirien en matière d'intrants aux riziculteurs de Côte d'Ivoire.

Ce, dans le cadre du soutien du gouvernement aux entreprises nationales impactées par la covid-19. C'était au centre de conditionnement des semences de riz et de maïs, antenne régionale de Yamoussoukro de l'agence développement du riz ( Aderiz). Selon Koné Abdoul Karim, cette aide est également un des volets du Psnda, qui est né de l'initiative de l'État de Côte d'Ivoire en collaboration avec la Banque mondiale sous la tutelle du ministère de la Communication et de l'Economie numérique. Ce projet entre autres a vocation à soutenir les filières agricoles de la Côte d'Ivoire, particulièrement impactées dans le cadre de la covid-19.

Ainsi, par le biais de l'Agence de développement du riz (Aderiz), c'est 1350 tonnes d'engrais ( mpk) qui seront livrées au bénéfice des riziculteurs dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. " C'est 1350 tonnes, d'un montant de 1,120 milliard de francs CFA qui vont être distribués à un minimum de 18.000 riziculteurs de la Côte d'Ivoire. Pour permettre justement de maintenir voire d'améliorer la rentabilité de leurs champs. (... ) Ensuite de ces livraisons, d'ici à un trimestre, le Psnda fournira en supplément 900 tonnes du riz qui est un autre intrant. Et C'est la combinaison de ces deux intrants , les 1350 tonnes de mpk et les 900 tonnes qui vont être distribuées à tous ces bénéficiaires. Selon nos estimations en confirmation avec l' Aderiz, cela nous permettrait de garantir 45000 tonnes de production de riz pady.(Du riz non encore blanchi ). Qui aussi bien sûr subira la transformation nécessaire pour le transformer en riz blanchi , éligible à la consommation " a-t-il fait savoir.

Outre ces intrants, a indiqué l'orateur du jour , le Psnda a fourni à 80 transformateurs devant recevoir ces 45000 tonnes riz pady, du matériel industriel et de la formation."Tout ceci pour atténuer les impacts de la covid-19 et soutenir nos vaillants agriculteurs conformément à la volonté de l'État de Côte d'Ivoire, et du ministère de la Communication et de l'Economie numérique en accord avec la banque mondiale " a-t-il conclu.