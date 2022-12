Sénégal: Déficit d'harmonisation, d'encadrement et de gestion des collectivités territoriales - Le Centre national de la fonction publique présenté aux acteurs de Diourbel

Un atelier sur le Centre national de la fonction publique locale et de formation a réuni les différents acteurs de Diourbel. Il s'agissait de partager avec les élus locaux, les agents des collectivités territoriales et des autorités administratives sur les missions et objectifs de ce centre.

Le Directeur Général du Centre national de la fonction publique locale et de la formation Abdou Khadre Ndiaye était à Diourbel, en début de semaine, dans le cadre d'un atelier régional de partage sur le centre qu'il dirige. La rencontre s'inscrivait dans le cadre de leur plan d'action pour permettre d'échanger sur la mission de ce centre, ses objectifs comme sa feuille mais aussi et surtout recueillir l'avis des acteurs dans une démarche d'appropriation et d'accompagnement du processus multi acteurs touchant 601 employeurs.

Abdou Khadre Ndiaye explique : " nous n'avons pas pour vocation en tant que centre de nous substituer aux collectivités territoriales encore moins d'opérer le contrôle de légalité a la place du commandement territorial. Le centre a été mis en place par le Président Macky Sall pour pouvoir pallier à cet déficit d'harmonisation, d'encadrement et de gestion des questions transversales qui ne peuvent pas dépendre exclusivement de la seule prérogative des exécutifs territoriaux ou du commandement territorial ".

Et il poursuit dans les missions du centre, " nous devons apporter une expertise aux collectivités territoriales en matière de gestion de carrières, de retraite, de couverture maladie, de suivi des effectifs et de maîtrise de la masse salariale. En plus, il y a également la mission de la formation et de renforcement des capacités qui est un facteur déterminant dans la qualité et de la disponibilité des ressources ". Et d'ajouter : " il est prévu dans nos plans d'action des unités à l'échelle territoriale. Le statut de travailleur des collectivités change.

En attendant, nous avons une démarche de partenariat avec les agences régionales de développement, avec les services de développement territorial. Nous avons un partenariat dans le cadre d'une subsidiarité qui nous permet de nous concentrer dans la première urgence fixée par l'autorité qui est de rendre opérationnels ces centres ". Le Directeur Général du centre a également relevé quelques réalisations. Il s'agit du plan stratégique de formation, du manuel de procédure, de tous les outils de gouvernance.

Des études ont été commandites d'opportunités sur les assurances qualité, sur un dispositif de formation initiale continue, sur un cahier de charge pour la mise en place d'un système d'information territoriale.