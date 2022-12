Cote d'Ivoire: Renforcement du parc auto dans l'agriculture - L'Anader reçoit de 40 véhicules et 300 motos

Le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, a procédé le mardi 6 décembre 2022, à Bingerville, à la remise de 40 véhicules de type 4X4 et 300 motos à l'Agence nationale d'appui au développement rural (Anader).

Le ministre d'Etat Kobenan Kouassi Adjoumani a indiqué que depuis sa prise de fonction à la tête de ce département ministériel, il a pris l'engagement de renforcer les capacités des structures placées sous sa tutelle. L'objectif est de leur permettre d'assurer efficacement leurs missions au service des populations conformément aux instructions du Président de la République, Alassane Ouattara. « La cérémonie de remise des clés de matériel roulant à l'Anader est la résultante de notre soutien au programme d'investissement en équipement de l'Anader qui lui-même est adossé à son plan stratégique de développement 2019-2024 », a expliqué le ministre.

Pour lui, cette structure est un acteur majeur dans la politique agricole et de développement du monde rural, qui accompagne depuis bientôt 30 ans, les exploitations agricoles en les rendant plus professionnelles. Ce qui contribue à l'objectif d'un développement inclusif de la Côte d'Ivoire par la prise en compte des aspirations des populations rurales. « C'est le lieu de féliciter l'Anader pour tout le travail abattu auprès de nos chers parents agriculteurs, nos valeureuses femmes et notre courageuse et ingénieuse jeunesse du monde rural, véritable cheville ouvrière de la sécurité alimentaire de notre pays », a déclaré le ministre d'Etat.

Selon lui, les défis du monde agricole et rural sont immenses et ils constituent par la même occasion, des opportunités impressionnantes pour la Côte d'Ivoire tant au niveau de la sécurité alimentaire, de la création de richesses que de l'employabilité des jeunes et de la réduction de la pauvreté. « Le premier secteur pourvoyeur d'emplois pour les jeunes, demeure toujours le secteur agricole. Toute notre énergie est déployée pour relever ces défis afin de contribuer au mieux-être de nos populations », a indiqué Kobenan Kouassi Adjoumani.

« Pour permettre à l'Anader d'être encore plus performante et de mieux conduire les projets à elle confiés par l'Etat de Côte d'Ivoire, nous avons décidé de l'accompagner dans le renouvellement de ses infrastructures et équipements », a-t-il justifié.

Pour lui, ces engins vont permettre à cette entité d'être plus proche des agriculteurs et de répondre dans les meilleurs délais aux sollicitations de ces derniers. Il a par ailleurs félicité le président du conseil d'administration et le directeur général de l'Anader pour le travail remarquable qu'ils abattent à la tête de cette structure.

Le directeur général de l'Anader, Dr Sidiki Cissé, a salué le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du Développement rural pour son soutien sans faille et inestimable pour le développement de l'agriculture ivoirienne, et plus singulièrement pour son soutien à l'Anader. Aussi a-t-il rappelé que depuis 2012, l'Anader a opté pour le conseil agricole spécialisé par filière pour réponde de façon efficiente à la demande spécifique de chaque filière agricole. « Des stratégies spécifiques d'intervention ont été élaborées pour la filière café-cacao, l'anacarde, le riz, les productions animales et halieutiques ainsi que les domaines touchant à la santé communautaire pour le développement local, à l'autonomisation de la femme et des jeunes », indique-t-il.

Pour consolider cette dynamique, dit-il, l'Anader s'est dotée d'un plan stratégique de développement 2019-2024 qui prévoit trois axes, dont l'un est doté d'infrastructures, et de matériel roulant et adéquat pour la mise en œuvre efficace des différents programmes. « Pour la rubrique de matériel roulant, ce sont pour 2019-2024, 186 véhicules et 3240 motos qui doivent être acquis pour être mis à la disposition des collaborateurs du terrain », a-t-il déclaré.

Mme Fokou Ahoussy Josiane, porte-parole des récipiendaires, a indiqué que ce matériel permettra de renforcer les capacités de mobilité des agents. C'est pourquoi elle a félicité le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, à travers le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, qui a permis l'acquisition de ce matériel. Avant de s'engager à prendre soins du matériel mis à leur disposition.