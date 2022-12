Madagascar: Mahaleo - Remise de médaille d'or reportée

Prévue se tenir hier à l'Alliance Française d'Antananarivo, la cérémonie de remise de distinction honorifique au Groupe Mahaleo par le Comité International des Arts et de la Culture ou CIAC a dû être annulée et reportée à une date ultérieure. Et pour cause, la grève des étudiants de l'ENS qui a perturbé la circulation aux alentours de l'Alliance Française, entre autres. Selon les responsables au niveau de l'AFT, aucune date ultérieure n'a encore été mentionnée, mais ils rassurent cependant que cette cérémonie devra bel et bien avoir lieu.

Le président de ce Comité international des Arts et de la Culture, Jean Eric Duluc, a annoncé officiellement sa venue à Madagascar pour remettre une médaille d'or au groupe Mahaleo. Dans la même foulée, Rasolofondraosolo Zafimahaleo plus connu sous son nom de scène Dama et Honoré Rabekoto ou Bekoto les représentants du groupe, se verront également décerner chacun une médaille d'or, selon la lettre officielle que Jean Eric Duluc a envoyée il y a quelque jours pour annoncer la grande nouvelle. En rappel, ce comité a décidé après délibération de la Commission d'admission de leur remettre la Médaille d'Or des Arts et de la Culture Internationale pour couronner une carrière artistique exemplaire et une grande notoriété populaire à Madagascar. Les distinctions attribuées le sont de façon objective et gracieuse selon les explications, les lauréats étant sélectionnés par une commission d'admission trimestrielle composée de professionnels, selon la notoriété de l'artiste et ses engagements.

Quant à cet organisme international, il s'agit d'une composante de la Fédération Internationale du Tourisme (FIT), créée en 1985 par Salvatore Dali. Il a pour objectif de mettre en avant des artistes et leur talent, d'aider ceux qui sont en développement et de distinguer les plus confirmés. Pour les encourager dans leur engagement, la FIT reste fidèle à la devise : " Véhicule Intemporel des Cultures ", explique l'actuel président, Jean Eric Duluc. Par ces actions, le CIAC essaie d'apporter un soutien promotionnel et de reconnaissance dans les pays francophones et anglophones, sans aucun agissement ni intérêt politique, économique et financier.

Pour concrètement pouvoir mettre en avant ces artistes sur la scène internationale, il leur est également proposé de faire don au CIAC d'une ou plusieurs de leurs œuvres afin qu'elles soient présentées dans le cadre d'un événement exclusivement dédié à les exposer. Ainsi, par ses initiatives, le CIAC valorise depuis 1998 le travail créatif et la renommée de nombreux artistes à travers le monde.

4 artistes malgaches se sont déjà vus décerner cette distinction honorifique. Parmi eux, Baptiste Raparivo, un artiste peintre émérite malgache qui l'a obtenue en 2014, Chel Lalaina Ravelomanana Grand Chef et Champion du Monde des traiteurs, en 2019 et enfin Shyn et Denise, en 2021.