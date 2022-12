Cote d'Ivoire: 14ème édition de Ciné Droit Libre Abidjan

Ça commence aujourd'hui !

Le jour J ! La 14ème édition de Ciné Droit Libre Abidjan débute, ce mercredi 16 novembre 2022, avec la soirée d'ouverture prévue à partir de 18h30 au Goethe-Institut. Avec au programme, une prestation de l'humoriste Adama Dahico, une série d'allocutions et la projection du film " Silas " de Hawa Essuman et Anjali Nayar. Le film raconte le combat de l'activiste libérien Silas Siakor qui se bat contre un pillage systématique organisé par la président Ellen Johnson Sirleaf, avec l'appui de grandes multinationales.

La projection sera suivie d'un débat sur la corruption avec pour intervenants le ministre Epiphane Ballo Zoro, parrain de l'événement, SEMme Anne Lugon-Moulin, ambassadeur de la Suisse en Côte d'Ivoire et M. Yoboué Kouakou Constant Joël, secrétaire général de Social Justice, en présence d'un parterre d'invités dont la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck. Déjà, dans la matinée, il y aura la projection du film " An Te Kouman- Nos silences " de Grégoire Couvert sur les avortements clandestins et les grossesses en milieu scolaire, avec les élèves d'IBSA, suivie d'un échange avec des experts de Médecins du Monde.

Après cette entrée en matière, le festival donnera lieu, jusqu'au samedi 19 novembre prochain, à des projections de films suivies de débats, au Goethe-Institut, à Yopougon, (Grin Le Golf, derrière le cinéma Dialogue) et Koumassi (Quartier Divo et Cité FHB) ainsi qu' un master class sur le film documentaire, un atelier de formation des leaders de jeunesse, une soirée et un panel sur la migration, un concours de slam, une journée dédiée aux enfants et un concert. Notons que le festival a pour thème cette année : "Corruption, le nouveau terrorisme ? ".