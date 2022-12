Madagascar: Les Quakers s'installent en Imerina et dans le Moyen-Ouest

Alfred Grandidier, dans le tome I de son " Ethno-graphie", mentionne brièvement le travail initial de la Friends Foreign Mission Association (FFMA), " Frenjy " en malgache.

" La FFMA a envoyé Joseph Sewell et Louis Street, arrivés à Tananarive le 19 juin 1867... " Un peu plus loin, mesurant le chemin parcouru, il écrit : " La FFMA prend en charge le district Sud-Ouest de l'Imerina (Arivonimamo, Mandridrano, Nord-Ouest du Vakinankaratra et Manandaza. "

Selon Pierre Vérin et Georgette Versinger, William Ellis qui est l'oncle de Joseph Sewell, a depuis 1837, convaincu les Friends du rôle précieux qu'ils pourraient tenir à Madagascar. "Cette impulsion familiale d'Ellis devait être décisive puisque l'idée de mission, en tant qu'institution formelle, heurtait quelque part les Friends d'Angleterre, dont tous les points de vue ont toujours mis l'accent sur les motivations internes. "

Ses aptitudes vont l'aider à développer la première véritable mission, après le Ceylan, que les Quakers ont dans cette région du globe. Arrivés à Antananarivo, le samedi 1er juin 1867, Joseph Sewell ainsi que Louis et Sarah Street viennent offrir leurs services, chaleureusement accueillis par les missionnaires de la London Missionary Society (LMS) avec lesquels ils souhaitent travailler en harmonie. L'époque de leur venue est assez critique : la reine Rasoherina est mourante. D'importants évènements vont survenir, notamment une tentative de complot pour renverser le Premier ministre Rainilaiarivony, puis la conversion au christianisme par Ranavalona II et son gouvernement.

Une fois la reine montée sur le trône, le Premier ministre répond à la lettre adressée par les Friends à la précédente reine. Il les remercie de leur courtoisie et les assure qu'ils bénéficieront de sa bienveillance. " On dépasse désormais le stade de la tolérance et les missions peuvent œuvrer avec les encouragements officiels. " La semaine qui fait suite à l'arrivée des Friends, ils se réunissent avec les membres de la LMS et les nouveaux venus se voient confier la supervision de six écoles. Pendant un temps, Louis Street enseignera à l'École centrale de la LMS à la place du regretté Stagg. Joseph Sewell commence l'institution qui deviendra l'école d'Ambohijatovo et Sarah Street relaie Mrs Hartley à l'école d'Analakely. Les trois enseignants se lancent dans des classes bibliques au fur et à mesure que leur connaissance du malgache s'accroit.

Entre 1862 et 1868, l'œuvre protestante fait de tels progrès que le nombre des églises passe de 25 à 248, dont seules dix sont à Antananarivo et les autres dans un rayon d'une cinquantaine de kilomètres autour de la capitale. Les districts missionnaires sont rattachés à des paroisses de la ville. En décembre 1868, lors de la première réunion semestrielle des églises (" isan-enimbolana "), un réajustement des zones d'évangélisation est opéré et le territoire des Friends est rattaché à l'église d'Ambohitantely, zone ouest et sud-ouest d'Antananarivo jusqu'au Vakinankaratra En 1871, de nouveaux membres de la FFMA arrivent d'Angleterre. L'accord local entre la LMS et la FFMA est, en aout 1871, cautionné par les comités anglais des deux sociétés. Sewell revient un temps en Angleterre. Des meetings " au sommet " sont alors tenus avec W.

Ellis et R. Toy. Avec l'accord du Premier ministre, il emmène avec lui deux jeunes gens pour être éduqués en Europe. Il s'agit de Rasoamiaramanana, fils d'un haut fonctionnaire, et Rasoamanana dit Franck, fils d'un respecté pasteur du Vonizongo. Ils reviendront dans la Grande ile en 1873 et 1875. Fin juin 1872, grâce à des collectes LMS et FFMA et une souscription en Angleterre, un édifice en briques est construit à Ambohitantely. En 1873, une députation mixte LMS/FFMA visite le territoire missionnaire des Friends. C'est durant cette randonnée que l'Église du Palais prend l'initiative d'envoyer dix évangélistes, qui ont fini leurs études, dans les principales villes de l'Imerina. " Malgré leur crainte de voir le pouvoir royal mettre la main sur les églises, les missionnaires voient très vite les aspects positifs de l'affaire. "

À partir de 1875, on sent de la part des missionnaires LMS et FFMA, un effort très net de développer l'œuvre au-delà de l'Imerina. Sewell et Pickersgill effectuent en juin-juillet 1875 leur exploration vers Ankavandra et Manandaza. En juillet 1876, les églises de l'Imerina envoient deux missionnaires chez les Bara, en 1878 au Sud-Est, à Ankavandra et à Anosibe.