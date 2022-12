Madagascar: Journée mondiale du climat - Orange Madagascar passe au vert

Orange entreprend la lutte contre le réchauffement climatique et s'est fixé comme objectif ambitieux d'être Net Zéro carbone d'ici à 2040. Cela commence par les équipements reconditionnés.

Un bel exemple de l'esprit vert. La journée mondiale du Climat, célébrée ce jour, offre une occasion pour le directeur général d'Orange Madagascar, Frédéric Debord, de présenter les grandes lignes des engagements pris par l'opérateur en matière de lutte contre le réchauf-fement climatique. Des initiatives de plusieurs volets concourant à un seul objectif, celui de refroidir le réchauffement climatique. Il apporte des précieuses précisions.

À travers le numérique, Orange apporte des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique, et s'est engagé à être Net Zéro Carbone d'ici 2040 avec dix ans d'avance sur les objectifs du secteur des télécommunications. Cela se traduit par des efforts considérables pour réduire les émissions directes et indirectes de CO2, avec des premiers résultats à atteindre dès 2025.

Orange agit sur tous les pans de l'économie circulaire. Dans ses cœurs de métiers (réseaux, centres de données... ), l'opérateur utilise de plus en plus d'équipements reconditionnés.

Déployer l'économie circulaire

Depuis plus de 5 ans, Orange Madagascar a régulièrement recours aux équipements reconditionnés pour être utilisé dans les activités de bureautique et pour les équipements de transmission réseau. Ce qui permet de réduire la consommation de matière première, réduire la réduction de l'utilisation de composants rares, et de réduire l'empreinte carbone liée à la fabrication, tout en réduisant les coûts. Entre 2018 et 2022, il est estimé une économie financière de 62% par an en moyenne.

Orange Madagascar bénéficie également d'un accord en synergie avec le Groupe Orange, pour la réutilisation des équipements radio d'Orange Réunion. Cet accord portant sur 3 ans prévoit le démantèlement et la réutilisation des équipements radio 3G et 4G de Huawei, initialement à La Réunion et qui seront déployés à Madagascar.

Cette réutilisation fournit une opportunité d'optimisation des investissements en équipement, permettant une économie de quasiment 1,3 millions d'euros.

À part la réutilisation des équipements de télécommunications, Orange Madagascar a aussi recours à la distribution de Smartphones recondi-tionnés. Depuis le début de l'année 2022, ces smartphones sont disponibles et sont accompagnés d'un service après-vente d'une durée de 12 mois, avec un prix très accessible, afin de favoriser l'inclusion numérique des Malagasy.

Le point sur les énergies renouvelables chez Orange Madagascar Orange Madagascar a pour ambition d'augmenter de façon continue la part d'énergie renouvelable dans ses activités afin de réduire l'émission de carbone. Des projets ambitieux sont en cours pour renforcer cette initiative, tel que la solarisation des data centers, et le déploiement de fonctionnalités Green sur le réseau mobile. La réduction de la consommation d'énergie fait également partie des objectifs, en particulier l'énergie d'origine fossile.