Madagascar: Technologie - Madagascar participe au techfest à Mumbai

Six jeunes participeront au Techfest, un concours qui se déroulera le 16 au 18 décembre en Inde. Dans le cadre de concours de matières scientifiques, les jeunes malgaches participeront à quatre compétitions, dont le Techfest Olympiad, Cozmo Clench, Meshmerize et le Codecode.

Selon les explications, certaines équipes peinent à se préparer pour partir, faute de moyens. Un sur les six participants a en main les billets. Immanuella Ramarojaona, l'une des partipantes, est prévue représenter Madagascar en Techfest Olympiad, elle est lycéenne et en classe de première scientifique. " J'étudie à FOR TWELVE SCHOOL, une école scientifique.

J'ai donc décidé de participer au concours de sélection pour mettre en valeur mes compétences scientifiques et d'utiliser mes compétences pour le développement ", indique-t-elle. Elle est passionnée par la robotique et les matières scientifiques. Toutefois, elle constate que les études en matière de technologie diffèrent de celles des pays avancés. " Malgré mes études sur la technologie, les pays développés sont très avancés. Du coup, mon école fait de son mieux pour améliorer l'éducation vu que les programmes Malagasy sont très faibles par rapport à ceux des pays développés. Je représente Mada-gascar.Je mets toujours mon pays en priorité mais je n'y serai jamais arrivé sans For Twelve School et Stem For Good où j'ai appris la robotique", souligne-t-elle.