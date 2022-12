Ile Maurice: Prix des carburants - Valayden demande à Callichurn d'inclure d'autres personnes sur le PPC

"Pour une réelle transparence sur ce qui se passe et pour l'absence de toute manipulation ou perception de manipulation par le comité, je fais une requête auprès de votre ministère pour inclure deux membres nommés par l'association des consommateurs et un des syndicats des taxis pour faire partie du Petroleum Pricing Committee." C'est la proposition faite par Me Rama Valayden, qui a adressé, le 6 décembre, une lettre au ministre du Commerce et de la protection des consommateurs, Soodesh Callichurn. Cela, selon l'avocat, leur permettrait de communiquer leur avis tout en tenant en compte l'évolution du prix des carburants à l'échelle mondiale.

Rappelons que lors de la dernière réunion du Petroleum Pricing Committee (PPC), le 13 septembre, le prix de l'essence a été maintenu à Rs 74,10 le litre. Le prix du diesel est aussi resté inchangé, à Rs 54,55 le litre. Cela, après l'intervention du ministre Soodesh Callichurn, qui, se prévalant de ses prérogatives sous le règlement 8A des Consumer Protection (Control of Price of Petroleum Products) Regulations 2011 (as amended), a désapprouvé la recommandation du PPC d'augmenter le prix du diesel à Rs 70,50.