Sénégal: 20e anniversaire de CGF Gestion - Retour d'expériences sur les Fonds communs de placement

La Société de gestion et d'intermédiation (SgI) CGF Gestion a fêté hier mercredi 7 décembre à Dakar ses 20 années d'existence. Ce 20e anniversaire qui a été marqué par le tenue de deux panels a permis au directeur général de CGF Gestion Kalidou Diallo de tirer un bilan positif et de décliner les perspectives.

" Le bilan est positif parce qu'aujourd'hui la petite société de gestion qui a été créée en 2001 est un des leaders des sociétés de gestion et d'Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (Opcvm) de l'Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa. Nous sommes cités par les trois sociétés de gestion et c'est un bilan positif dont nous sommes fiers ", s'est réjoui l'administrateur directeur général de CGF Gestion.

Kalidou Diallo révèle également que CGF Gestion est la Sgf qui gère le plus grand nombre de Fonds commun de placement de l'Uemoa. " Nous en avons 21 à notre actif ", indique M. Diallo.

L'administrateur de CGF Gestion fait savoir dans la foulée que celle-ci est pour eux " un laboratoire d'innovations " qui la première SgI à avoir mis en place un Fonds de pension (celui de la Sonatel qui aussi 20 ans et qui est à l'origine de la naissance de CGF Gestion ".

Aussi, dit-il, nous pouvons, en plus de ce fonds, citer le fonds commun de placement de finance Islamique (Al baraka) et les fonds communs de placement à risque.

Dans le cadre de leurs perspectives, M. Diallo souligne qu'ils continueront à grandir davantage en termes de produits et de services.

" Les perspectives, c'est d'être un leader reconnu complètement du marché de l'UEMOA mais aussi augmenter la qualité des services et du capital humain ", confie-t-il avant d'annoncer une volonté de CGF Gestion de se déployer au niveau des autres pays de l'UEMOA avec l'ouverture de bureaux à Abidjan d'abord, ensuite à Lomé, Bamako etc.

Le panel organisé sur le thème " Les Plans d'épargne salariale et fonds de retraite entreprise : Enjeux et Opportunités pour les employeurs et les salariés " a permis de partager des expériences sur la création de fonds communs de placement.

" Le Fonds commun de placement Action pharmacie est une bonne expérience qui a démarré en 2014 en partenariat avec CGF Gestion ", témoigne Khoudia Samba Gueye.

La présidente du comité de surveillance FCP Actions Pharmacie explique dans le même sens que l'objectif de la création de ce Fcp Action pharmacie était d'abord de permettre aux pharmaciens qui l'ont créé de préparer leur retraite avec une épargne sécurisée mais aussi de soutenir nos différentes entreprises etc.

Daouda Traoré de SOTELMA Mali, par ailleurs président du comité de surveillance du FCP SINI GNESIGUI relève l'importance pour les sociétés de gestion et d'intermédiation de s'adapter aux besoins des clients comme le fait CGF Gestion ".