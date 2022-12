Sénégal: Gouvernance d'entreprise et gestion des risques - Le CNP capacité ses entreprises sur les risques inhérents

Comprendre ce qu'est un risque d'entreprise, l'identifier et le maîtriser permet à celle-ci (entreprise) de se développer. Et pour ce faire, le Conseil national du patronat Sénégalais (Cnp) a organisé hier mercredi, à Dakar une 1/2 journée de concertation et de sensibilisation sur : " La Gouvernance d'entreprise & Les enjeux et perspectives du management des risques des entreprises ".

En entreprise les risques sont énormes et divers. Et la maîtrise de ces risques implique en amont l'identification des différents risques y afférent pour préconiser des solutions devant amoindrir lesdits risques. Et c'est tout le sens d'une 1/2 journée de concertation et de sensibilisation sur : " La Gouvernance d'entreprise & Les Enjeux et Perspectives du Management des Risques des Entreprises " organisée hier mercredi, à Dakar par le Conseil national du patronat du Sénégal (Cnp).

Meissa Fall, vice-président du Cnp de lever l'équivoque en indiquant que très souvent lorsqu'on parle d'entreprise en bonne santé, on ne fait référence qu'à sa santé financière. Et pourtant, dans ce contexte post pandémie sanitaire du covid-19 et de tensions inflationnistes sous régionales et internationales, une entreprise en bonne santé, c'est bien plus que cela. Ainsi selon lui : Il faut : " avoir une approche cognitive et organisationnelle qui s'impose à toute entreprise en quête de croissance ou en difficulté, et ce, quel que soit sa taille, son secteur d'activités, et sa localisation géographique ", a-t-il dit. Aujourd'hui, le risque est inhérent à l'action d'entreprendre. Et l'une des préoccupations majeures des entreprises demeure leur gouvernance et les risques management.

Il soutient que le risque management n'a pas uniquement pour mission essentielle de permettre à l'entreprise d'être en conformité avec la réglementation, son objectif est aussi de contribuer à la valeur ajoutée de l'entreprise, d'asseoir les bases d'une croissance durable. Et cela, " n'est possible que s'il y a une parfaite articulation avec la gouvernance d'entreprise, un dispositif adéquat et pertinent mis en place pour diriger et contrôler l'entreprise sur le long terme ".

Le vice-président de soutenir que l'investissement financier et physique, tout comme le capital humain et son environnement se doivent " d'être protégé dans ce contexte où les exigences du marché mondial en termes de rapidité, de souplesse, de réactivité et de qualité se multiplient, se radicalisent et se généralisent de plus en plus ".

Plusieurs facteurs peuvent être nuisibles à l'entreprise, et le board manager a cette obligation non seulement de les identifier, de mettre en place un dispositif de prévention et de gestion adéquat, mais aussi, d'impulser un savoir-être sécuritaire.

Pour situer correctement la maîtrise des risques socio-économiques au sein du monde de l'entreprise, " il demeure primordial de s'intéresser à ce qui caractérise le risque ", soutient-il. Par sa nature résolument liée aux sociétés humaines, " la gestion du risque dans notre environnement socio- économique et politique s'avère être un phénomène dont l'appréhension et la mesure sont extrêmement délicates ", explique-il. Les dynamiques qui la conduisent " sont enchevêtrées au développement de notre société et ses conséquences peuvent être majeures sur l'activité commerciale " affirme-il.