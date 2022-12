Cote d'Ivoire: San Pedro - La CEI sensibilise et crée plusieurs sites d'enrôlement des populations

A quelques heures du démarrage de la révision de la liste électorale, des émissaires de la Commission électorale indépendante (CEI) sillonnent le territoire national pour sensibiliser les citoyens ivoiriens sur le caractère civique de cet acte qui leur permettra de décider de l'avenir de la Côte d'Ivoire à travers le choix des dirigeants au plan national et au plan local.

Au nombre des commissaires CEI centraux mandatés, Marguerite Yoli-Bi Koné, chargée du district autonome du Bas-Sassandra, était le lundi 14 novembre 2022 à San-Pedro pour partager avec le corps préfectoral, les élus et les forces de l'ordre, le mode opératoire de cette révision électorale et les mettre en mission pour porter les informations dans les hameaux. " Pour être candidat, il faut être électeur. Et pour être électeur, il faut être inscrit sur la liste électorale. Pour voter, il faut aussi être sur la liste électorale. Donc, tout commence par la liste électorale. A la Commission électorale, nous souhaitons des élections apaisées et transparences " a-t-elle déclaré.

Mme Koné a exhorté chaque acteur à s'y mettre pour faire régner cette cohésion dans la région de San-Pedro pour que le pays sorte grandi lors des joutes électorales qui pointent à l'horizon 2023 et 2025. Le commissaire de la CEI a insisté sur l'innovation de cette année, notamment l'installation de plusieurs bureaux fixes et de centres mobiles pour permettre au maximum de personnes de s'inscrire sur la liste électorale.

L'on dénombre dans la zone urbaine de San-Pedro, 70 bureaux fixes, 70 mobiles et en zone rurale sous-préfecture, 150 bureaux fixes et 65 mobiles. Quant au département de Tabou, on note 72 bureaux fixes et 30 centres mobiles. Dans l'ensemble, les participants, en présence du préfet de San-Pedro, Coulibaly Ousmane, ont remercié l'émissaire et décidé de tout mettre en oeuvre afin de faire enrôler tous ceux qui ne le sont pas encore.

Après San-Pedro, Marguerite Yoli-Bi Koné et son staff se rendront dans les régions de la Nawa et du Gbôklè pour le même exercice. Bien avant, des commissaires locaux ont suivi une formation sur l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la CEI, avant leur installation le mercredi 21 septembre dernier, au siège régional de ladite commission électorale. Ces commissaires locaux seront chargés de conduire des activités liées à la présente révision de la liste électorale, entre autres, la sensibilisation, la supervision des lieux de révision, la gestion des contentieux sur l'opération.