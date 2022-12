Cote d'Ivoire: Aboisso - Aka Aouélé lance la 5ème édition du Festival Sud-Comoé Agnintié

Le festival culturel, gastronomique et touristique " Sud-Comoé Agnintié " se tiendra du 2 au 11 décembre 2022, à la place Elleingand Etché d'Aboisso. L'information a été livrée le 11 novembre dernier par les organisateurs à la cour royale des N'Zima Kotoko, à Grand-Bassam.

La 5ème édition de la promotion de la richesse plurielle de la région du Sud-Comoé se positionne, cette année, comme celle de la maturité et de la pérennisation de toutes les célébrations culturelles dans la région du Sud-Comoé. Le commissaire général du Festival Sud-Comoé Agnintié, Koffi Animan Paul, a donné les objectifs poursuivis, les résultats attendus et tout ce qui serait d'un intérêt certain pour tous ceux qui y prendront part.

Il a révélé que cette édition met en attraction, en plus des peuples N'zima Kotoko, qui boucle le cycle de passage des cinq aires culturelles autochtones du Sud-Comoé, le peuple Lépin de Memni, pour la Côte d'Ivoire, et Brossa du Ghana. Ces peuples viendront montrer ce qu'ils ont et ce qu'ils savent faire le mieux, dans un élan de solidarité et de générosité partagée. Par ailleurs, le thème de cette édition, " Le Sud-Comoé, berceau du peuplement de la Côte d'Ivoire ", sera exploré lors d'un colloque.

Il y aura également, à l'en croire, des opérations gratuites de goitres, d'hernies et de la prostate pendant les deux semaines que durera le festival. Pour sa part, le président du Conseil Economique, Social et Environnemental, a rappelé l'objectif qui sous-tend ce festival. Pour lui, cette plateforme est l'expression d'une volonté manifeste de contribuer efficacement, à soutenir le développement économique, à promouvoir, à sauvegarder et à mettre en valeur les diverses potentialités touristiques qui participent de l'identité et de l'image du Sud-Comoé.

" Cette quête d'unité, cette quête inlassable de la fédération des forces, cette volonté de contribuer au rassemblement, cet engagement ferme en faveur de la promotion des valeurs qui constituent le socle de nos êtres, trouvent leur source, faut-il encore le rappeler, dans la très haute vision, toujours manifestée du Président de la République, Alassane Ouattara, de voir advenir une Côte d'Ivoire qui offre le meilleur aux Ivoiriens ", a souligné Eugène Aka Aouélé.