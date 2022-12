Cote d'Ivoire: RAT - Abidjan, capitale de la TNT

C'est une rencontre de haut niveau ! La 3e Assemblée générale du Réseau africain des télédiffuseurs (RAT) se tient, en ce moment, à Abidjan, du 14 au 16 novembre 2022.

A l'ouverture de ce conclave de tout l'écosystème des acteurs de la diffusion numérique terrestre des pays de la sous-région, lundi dernier à Robert's Hôtel à Cocody, le ministre de la Communication et de l'Economie numérique, Amadou Coulibaly, s'est félicité, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, que la Côte d'Ivoire abrite une telle assise qui traduit "la volonté des opérateurs de notre espace communautaire (UEMOA-Union économique et monétaire ouest africain, Ndlr), de créer un cadre d'échanges et de partage d'expériences sur la problématique et les défis liés à la réussite de la transition de la télévision analogique vers le numérique".

Avec pour thème : "la viabilité des télédiffuseurs du RAT", cette rencontre, trois jours durant, est la tribune idoine dont les réflexions gravitent autour des questions liées au " paiement des droits de diffusion, par les éditeurs ", " la possibilité d'élargissement des missions des opérateurs ", " le modèle économique de la Télévision numérique terrestre (TNT) ", " les partenariats stratégiques et possibilités de création d'un bouquet UEMOA ", selon Benoit Yéo Adama, directeur général de la Société de télédiffusion de Côte d'Ivoire (IDT), par ailleurs 1er vice-président du RAT. Aussi a-t-il adressé sa reconnaissance aux autorités ivoiriennes, à l'UEMOA et à l'ensemble des participants pour leur mobilisation.

Il est bon de noter que l'UEMOA avait adopté le cahier de charges et les conventions régissant la transition vers la TNT, dans le respect des engagements pris en 2015 avec l'Union internationale des télécommunications (UIT). Plusieurs présentations meublent cette session notamment " la réduction du bloc des fréquences de la TNT: Enjeux et perspectives pour les sociétés de diffusion ", " la reprise des signaux des chaînes publiques de l'UEMOA " (Aspects techniques et modèle économique) et " les problématiques de recouvrement des droits ou redevance de diffusion et contributions au financement des opérateurs de diffusion ".

Les membres du RAT visiteront la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), ainsi que le Centre national d'exploitation, à Abobo. En marge des travaux, l'AG du RAT aboutira à la " Déclaration d'Abidjan ".

Créé en novembre 2021, au Burkina Faso, le RAT regroupe les pays membres de l'UEMOA.

C'est en mai dernier, lors de sa 2e AG que le choix s'est porté sur la Côte d'Ivoire pour abriter cette assise. Sont présents à Abidjan les pays tels que le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Togo et le Sénégal.