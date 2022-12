Algérie: Le ministère de la Poste célèbre la Journée africaine des télécommunications et des TIC

ALGER — Le "Rôle des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans l'inclusion financière numérique" a été le thème d'une conférence organisée mercredi à Alger par le ministère de la Poste et des Télécommunications, à l'occasion de la Journée africaine des télécommunications et des TIC célébrée le 7 décembre de chaque année.

A cette occasion, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, a passé en revue les réalisations accomplies au cours des deux dernières années notamment pour le renforcement des capacités internationales d'accès à Internet, ainsi que les efforts consentis pour la consolidation des infrastructures des TIC en Algérie.

Lors de cette conférence à laquelle ont pris part des membres du Gouvernement et des représentants des délégations participant à la 1ère Conférence africaine des start-up, tenue à Alger, le ministre a mis en exergue les indicateurs "positifs" enregistrés dans le paiement électronique, rappelant les initiatives visant à promouvoir le processus de "numérisation" du secteur, notamment la numérisation des services d'Algérie Poste. Il a relevé la nécessité de "s'adapter" aux progrès dans ce domaine et de remédier aux insuffisances en vue de fournir des services à la hauteur des aspirations du citoyen.

A cette occasion, une convention-cadre a été signée entre Algérie Poste et la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) afin de permettre aux clients de cette société de régler leurs factures à distance via l'application du téléphone "BaridiMob", à travers un prélèvement direct et sûr effectué à partir du compte du client sans passer par des supports intermédiaires.

La convention-cadre a été signée par les directeurs généraux d'Algérie Poste, Louai Zidi, et de "SEAAL", Lyes Mihoubi.

Par ailleurs, Algérie Poste a fait part de la mise à jour du site ECCP avec l'introduction de nouvelles fonctionnalités dans cet espace, pour un service rapide, efficace et sécurisé.