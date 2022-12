Afrique de l'Ouest: Situation des sénégalais de l'extérieur, relation avec le Mali, engagement aux cotes du président Macky Sall - Aïssata Tall Sall s'explique

Sa présence hier, mercredi 7 décembre, à l'Assemblée nationale, pour le vote du budget de son ministère, a été l'occasion pour le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Aïssata Tall Sall, de revenir sur la gestion de la diplomatie, mais aussi d'aborder les initiatives qui seront mises en œuvre pour les Sénégalais établis à l'étranger.

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Aïssata Tall Sall, présent de l'Assemblée nationale hier, mercredi 7 décembre, pour le vote de budget de son ministère, a annoncé qu'elle se rend aujourd'hui (jeudi 8 décembre) en France pour prendre part à la Conférence intergouvernementale organisée par la République française. Cette mission sera une occasion d'entamer des négociations avec les autorités françaises afin que les Sénégalais ayant pris leur retraite en France, puissent récupérer leurs pensions au Sénégal, sans se déplacer chaque 6 mois vers la France.

A l'occasion de ce séminaire également, elle abordera la possibilité de faire travailler les épouses des diplomates, afin qu'elles n'aient plus besoin de recevoir de l'Etat du Sénégal 500.000 F CFA par mois. Selon Aïssata Tall Sall, il est interdit que les épouses des ambassadeurs exercent un travail dans les pays d'accueil. Les échanges porteront aussi sur la possibilité que les frais de visa demandés par les représentations diplomatiques soient remboursés, en cas de refus.

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, informe aussi que le consulat du Sénégal qui se trouve présentement en Madrid (Espagne), sera déplacé à Barcelone, pour être beaucoup plus proche des Sénégalais. La promesse du chef de la diplomatie sénégalaise, c'est aussi le recensement des Sénégalais de la Guinée-Equatoriale, afin de permettre à ceux désireux de revenir au bercail, de retrouver les siens.

"LE SENEGAL N'A JAMAIS MIS LE MALI SOUS EMBARGO"

Evoquant les relations entre le Sénégal et le Mali, Aïssata Tall Sall a dit que "le Sénégal n'a jamais mis le Mali sous embargo". L'acte posé, défend-elle, répond à la décision de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) mettant ce pays sous embargo. Mieux, relèvent-elle, les bonnes relations entre le Sénégal et le Mali se reflètent par la visite effectuée par le président de la République, Macky Sall, dans ce pays voisin.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a dit que le président de la République Macky Sall n'a jamais fait montre d'une disponibilité pour être un médiateur entre la France et le Mali. C'est plutôt elle, le ministre Sénégalais des Affaires étrangères, qui avait manifesté une volonté de le faire, comme il en est souvent le cas (dans d'autres pays où la diplomatie sénégalaise a mené des médiations), en réponse à une question d'un journaliste de Radio France internationale (Rfi).

PLUS DE 600 MILLIONS DE F CFA POUR LE DEMINAGE EN CASAMANCE

La problématique des mines qui continuent de polluer les terres et freinant nombres d'actions de développement dans la région méridionale du Sénégal, notamment pour les déplacés de retours dans leur terroir à la faveur des ratissages de l'Armée et de l'accalmie, s'est invitée aux débats. A l'Assemblée nationale, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, annonce que le Sénégal a bénéficié d'un soutien de un millions d'euros (plus 600 millions de F CFA) du Canada pour lancer les opérations de déminage en Casamance.

AISSATA TALL SALL : "JE SUIS AVEC MACKY SALL PARCE ... "

En outre, sa présence à l'hémicycle a été un moment pour le ministre de répondre à ceux qui critiquent son engagement politique. "Je n'ai jamais été membre d'un front pour le départ de Macky Sall. Je suis avec Macky Sall parce que je trouve que c'est là où je dois être. Je fais partie de ceux qui l'ont élu en 2012", dit-elle.

Sur la carte diplomatique et consulaire, elle a annoncé l'achèvement des travaux de construction des immeubles abritant les ambassades du Sénégal au Nigéria et à Nouakchott ainsi que le démarrage des travaux dans certains pays notamment au Mali, en Gambie et en Guinée-Bissau.

AFFAIRE MBAYANG DIOP ET DOUBLEMENT DES CENTRES DE PRODUCTION DE PASSEPORTS, DE 8 A 16, POUR LA DIASPORA

La détention de la Sénégalaise Mbayang Diop est revenue dans les débats. Sur la question, Aïssata Tall Sall a dit qu'une assistance lui est apportée, mais l'Etat tient à tout faire en douceur.

L'autre engagement de la diplomatie sénégalaise, c'est d'augmenter le nombre de Centres de production des passeports, qui vont passer de 8 à 16, et des valises mobiles d'enrôlement. Les nouveaux Centres de production seront ouverts en Egypte, Afrique du Sud, Congo, Amérique, Asie, Brésil, Canada, Chine, Emirats Arabe Unis, Naples et Marseille. De même, signale le ministre, les Commissions itinérantes vont reprendre, en 2023, pour l'enrôlement des Sénégalais.

UN BUDGET DE PLUS DE 72 MILLIARDS, POUR L'EXERCICE 2023

Le budget du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur est arrêté à la somme de 72.356.690.396 F CFA en autorisations de d'engagement (Ae) et en crédits de paiement (Cp).