Afrique Centrale: Du 6 au 10 décembre 2022 - Kinshasa et Brazzaville abritent le 2ème évènement de Réseautage et Réunion Régionale du CAC

Sous le haut patronage de Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo et de Felix Tshisekedi, président de la République Démocratique du Congo, la Ville de Brazzaville accueille, du 6 au 10 décembre 2022, la grande conférence panafricaine dans le cadre du projet CAC (Créer en Afrique Centrale) pour soutenir le secteur de la culture et de la création. Simultanément, ce 2ème évènement du Réseautage et Réunion Régionale de Créer en Afrique Centrale va traverser à Kinshasa.

Pendant le réseautage, renseigne-t-on, les partenaires de coopération prennent part en vue de répondre au mieux aux divers besoins et potentialités des acteurs cultuels mais également des ambitions d'expressions cultuelles des populations de la sous-région. L'objectif de ce réseautage est de valoriser le rôle et les résultats du programme ACP-UE Culture / CAC et d'accompagner les bénéficiaires du CAC à se familiariser avec l'écosystème culturel de la région, de renforcer leurs capacités entrepreneuriales, de dialoguer avec les acteurs institutionnels, de la société civile et du secteur privé, susceptibles de renouveler leur regard et outils sur l'inscription et le développement de la culture dans leur environnement sociopolitique.

Pour la région Afrique Centrale le programme est conçu et mis en œuvre par le CAC composé de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC), de Culture et Développement, de l'Institut National des Arts(INA) et d'Inter-arts.

A Brazzaville l'événement s'associe à la dynamique de relance du festival "Feux de Brazza", le Festival Populaire et International des Musiques Traditionnelles, pour sa 6ème édition.

En RDC, les activités s'inscriront dans le rôle de Kinshasa en tant que de capitale de l'Afrique centrale, jusqu'en fin d'année 2022.

Cette deuxième édition de l'événement de réseautage se distingue aussi bien par son format que par son inscription dans le temps.

En effet, après la première Biennale de la culture de la paix organisée par la CEEAC en octobre 2022 et parallèlement à la tenue de la réunion de Luanda des Chefs d'État et de Gouvernement des ACP, le mois de décembre 2022 annonce des temps forts dédiés à la culture et à la coopération régionale. Ils seront mis en perspective de la prochaine réunion des Chefs d'Etat de la CEEAC attendue en janvier 2023 sous présidence gabonaise, afin de consolider des recommandations qui portent sur une inscription stratégique de la culture et de la créativité comme leviers essentiels de la dynamique d'intégration régionale, du local à l'international.

Il faut noter que le 2ème événement de réseautage permettra aux bénéficiaires du programme CAC de vivre synchroniquement un événement culturel d'envergure régionale, voire continentale, et des temps d'échange, de formation ainsi que de réflexion, partagée avec d'autres acteurs clés de l'écosystème des ICC en Afrique centrale (représentants des autorités, secteur privé, partenaires de coopération,communautés). Il offre également le contexte propice pour la tenue d'une réunion régionale consacrée aux progrès obtenus jusqu'ici par le programme CAC, à l'échange d'expériences entre bénéficiaires et avec les représentants de l'OEACP, de l'UE et de l'assistance technique en charge de la gestion du programme ACP-UE Culture à Bruxelles, ainsi qu'aux perspectives de cette coopération. Par le développement de partenariats (régional et international), les projets soutenus par le Consortium CAC prennent appui sur la riche diversité des cultures de l'Afrique centrale, valorisent les initiatives des artistes locaux et s'appuient sur les patrimoines culturels pour développer le marché des biens et services culturels.

Afin de soutenir la création d'un environnement régional attractif au développement des Industries Culturelles et Créatives (ICC), dans la continuité du 1er événement de réseautage et son approfondissement visant l'émergence de propositions concrètes, l'accent sera particulièrement mis sur la complémentarité et la diversification des systèmes de financement et d'autofinancement de la culture par le développement de modèles économiques innovants de différents opérateurs, le dialogue et les synergies entre plusieurs parties prenantes invités et leurs outils d'intervention (politiques et instruments publics, intervention du secteur bancaire/financier, des investissements et du financement participatif, développement de fonds propres par les organisations et les acteurs).

La coopération sous-régionale et la coopération internationale seront des thématiques transversales et en support des débats pour étudier l'enjeu des complémentarités d'intervention et la prise en compte de la diversité des acteurs et des secteurs. Parallèlement au processus de révision de la stratégie culturelle de la CEEAC - qui intègrera cet enjeu du financement du secteur culturel parallèlement à ses autres objectifs, l'événement de réseautage et la réunion régionale visent à contribuer à l'enrichissement de démarches participatives d'élaboration d'instruments, réunissant les acteurs culturels et d'autres partenaires.