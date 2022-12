Gabon: Bakoumba - Vianney Ivoulou au cœur du social et du partage

Les établissements primaires et secondaire du département de Lékoko viennent d'être dotés d'un important lot de matériels didactique et pédagogique. La cérémonie de remise dudit matériel a eu lieu au collège d'enseignement secondaire Zacharie Mayika de Bakoumba, ce 28 novembre 2022. Le généreux donateur n'est autre qu'un fils de la localité, Vianney Ivoulou, ancien élève de cet établissement secondaire.

Ils étaient tous là ou presque, les élèves, le corps enseignant et administratif du département de Lékoko, pour recevoir un important lot de matériels didactique et pédagogique des mains de Vianney Ivoulou. Ce dernier, ancien élève de cet établissement secondaire et fils de la localité, dans son élan de solidarité, veut encourager les apprenants à donner le meilleur d'eux. Un acte, qui selon le donateur, émane de la politique du chef de l'Etat, qui fait de l'éducation, un des principaux facteurs du développement.

"Cet acte que je viens de poser s'inscrit dans la droite ligne de la politique des autorités de notre pays. Lesquelles autorités mettent un accent particulier sur l'éducation et la formation. Je pense au président de la République qui conjuguent solidarité et partage au pluriel. Je me réjouis de voir ces enfants heureux. J'ai été dans cet établissement qui m'a tout donné. C'est à moi, de lui rendre ce qu'il m'a donné" fait-il savoir.

Ce geste est salué par tous. Le premier Magistrat de la ville de Bakoumba, Jonas Limété, n'a pas manqué d'appeler les bonnes volontés à emboiter le pas au bénéfice des apprenants qui, pour lui, devraient travailler dans de bonnes conditions. "On ne demande qu'à celui qui donne. Pour le moment, c'est le premier geste. Nous souhaiterions que ces mêmes gestes soient pérennisés"souligne t-il.

Pour Sébastien Makita, Chef de base pédagogique de Lekoko, c'est un geste louable. Un geste qui pour lui, doit faire école. "Votre altruisme doit interpeller les récipiendaires pour en faire bon usage afin que notre progéniture puisse travailler dans les meilleures conditions".

Sourire aux lèvres, l'on pouvait imaginer le bonheur qui se dessinait sur les visages des élèves, au nom de qui, Nephtaly Biyamba a remercié l'initiateur de du projet. " Cher papa, cher grand frère, cher oncle, nous ne pouvons que nous réjouir de ce geste ô combien méritoire. Nous vous sommes reconnaissances et nous allons en faire bon usage car ce matériel didactique et pédagogique, concourent à ce que nous travaillons dans de bonnes conditions".

Soucieux de l'évolution des enfants, Vianney Ivoulou fait sienne la pensée de Victor Hugo qui affirme sans ambages que "Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne". Le corps administratif, les enseignants et leurs apprenants voient en cette donation, un cadeau de Noël avant Noël.