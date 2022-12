Togo: Un engagement renouvelé de INSP !R-Togo et ses partenaires

Faire l'état des lieux, relever les enjeux, défis et perspectives de la Santé publique dans les politiques, c'est l'exercice auquel s'est plié INSP !R-Togo, en collaboration avec le G8, qui réunissait dans un Forum sur la Santé publique au Togo, les 06 et 07 Décembre 2022, à l'ancien FOPADESC à Agoè Nyivé (Commune de Togblékopé), des Représentants des organisations membres d'INSP !R-Togo et d'autres plates-formes et réseaux, des Acteurs de la santé, des Cadres étatiques en charge de la santé, de la protection sociale, de l'environnement, des affaires sociales de l'urbanisme, du travail et de l'emploi etc. et enfin, des Acteurs de la société civile notamment des organisations de défense des droits de l'homme.

A travers diverses communications, il était question pour les participants à ce forum soutenu par WSM (We Social Movements) de " créer un espace ouvert de dialogue, de réflexion et d'analyse des enjeux et défis nationaux en matière de santé publique, en vue de formuler des propositions d'alternatives de promotion du droit à la santé et de la prise en compte de l'approche " la santé dans toutes les politiques ".

Coordonnateur général de INSP !R-Togo, Yves K. Dossou, a situé cette rencontre à la veille de l'arrivée à échéance du deuxième plan national de développement sanitaire (2017-2022), principal instrument d'opérationnalisation de la politique nationale de la santé. Ainsi, s'attend-il, à voir les présentes assises offrir " un cadre de présentation et de discussion de mise en œuvre du PNDS, d'en dégager les défis résiduels, d'explorer les perspectives pour le prochain cycle du plan de mise en œuvre de la politique nationale de la santé du Togo ". Raison pour laquelle une communication a porté d'ailleurs dessus.

Tel que préconisé par le Coordonnateur général, occasion a été donnée de formuler des " questionnements sur divers aspects de la santé entre autres sa mise en œuvre dans les politiques (sous-entendu publiques) dans le sens des interventions étatiques dans les différents secteurs de notre pays, les moyens de financement, l'implication des différents acteurs sans perdre de vue les contributions et recommandations pour améliorer la santé de nous tous ".

Une conviction pour le premier responsable de INSP !R-Togo, " le domaine de la santé ne doit pas être considéré comme la chasse gardée de l'Etat. Si ce dernier doit garantir pour tous le droit à la santé tel que prescrit par notre Loi fondamentale, chacun d'entre nous doit y contribuer. Chacun doit jouer sa partition en premier lieu les organisations de la société civile comme force de propositions citoyenne ".

Regroupés en panels (3 au total), et dans une approche participative, alternant des échanges/débats, des travaux en commissions et des restitutions en plénière des travaux en commission, six communications ont meublé les deux jours de forum. Il s'agit de la " Définition du concept du droit à la santé, le cadre juridique national, régional et international qui le sous-tend : quelques cas pratiques pays de promotion du droit à la santé ", " La santé dans toutes les politiques ", " La privatisation est-elle une nécessité ? Point de vue des acteurs : Gouvernement, SYNPHOT, INTERNATIONAL DES SERVICES PUBLICS ", " Les déterminants pour un accès aux soins par la population ", " Brève présentation du plan national de développement sanitaire 2017-2022 et état des lieux assortie d'une mise en évidence des évolutions de la santé dans toutes politiques au Togo : Enjeux, défis et perspectives " et enfin, " Actions de l'OMS pour soutenir les Etats dans la mise en œuvre plus systématique des dynamiques de la santé dans toutes les politiques ".

On ose espérer au terme de ce Forum mais également de ce deuxième plan national de développement sanitaire (2017-2022), que les acteurs joueront pleinement leur rôle.

A tout prendre, ce forum organisé par INSP !R-Togo vient porter une fois encore au grand jour, son engagement dans " le Programme WSM/DGD 2022-2026 de contribuer à la promotion de la santé dans toutes les politiques à travers entre autres, des actions de renforcement de capacités de différents acteurs et des plaidoyers en direction des décideurs ".