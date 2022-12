Togo: Atelier sur la syndicalisation dans les médias en ligne

communiqué de presse

L'atelier, qui réunissait 13 journalistes de différents médias, s'est concentré sur l'organisation syndicale dans les médias en ligne, les conditions de travail des femmes journalistes travaillant en ligne et le recrutement des femmes dans les syndicats. Dix pays étaient représentés durant ces deux jours de discussion: le Sénégal, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina-Faso, la Guinée Conakry, la Guinée-Bissau, la Gambie, la Sierra-Léone, le Cameroun et le Togo.

Plusieurs thématiques ont meublé les travaux, des législations régissant l'utilisation d'internet et leur incidence sur la liberté d'expression, au rôle les syndicats dans la promotion des droits et de la sécurité des femmes journalistes, en passant par les stratégies d'organisation de campagne et de recrutement d'un grand nombre de femmes dans les syndicats.

Le secrétaire administratif de l'UJIT MAWU Komi Dieudonné, représentant le Secrétaire Général a déclaré:" Rendant l'information accessible aux populations connectées en temps réel, la presse en ligne rebat les cartes de diffusion de l'information. Ceux et particulièrement celles qui y travaillent font face à de l'insécurité en raison de la violence (sous toutes ses formes), du harcèlement et de la discrimination qu'elles rencontrent dans les rédactions et sur le terrain. Le combat des femmes journalistes contre ces menaces n'est pas encore véritablement intégré dans les médias. Les femmes journalistes s'engagent peu dans les syndicats pour pouvoir faire face à la situation. "

La responsable administrative et financière du bureau Afrique de la FIJ, Mme Sokhna Dia Coly, a déploré que malgré une présence conséquente dans les médias en ligne et dans les médias traditionnels, les femmes se syndiquent peu, avec la fausse idée qu'une affiliation pourrait menacer leur emploi et leurs chances de promotion.

Ouvrant les travaux, le Directeur de cabinet du ministre de la communication et des médias Franck MISSITE a émis le vœu qu'un bon usage soit fait des recommandations et résolutions qui sortiront des deux jours de travaux afin que la question du genre soit intégrée dans les travaux syndicaux.

L'atelier a été organisé dans le cadre du projet 2022 d'Union à Union.