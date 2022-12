Cote d'Ivoire: Journée nationale de la paix-Me Ayé Ayé (Vice-président du district autonome des Lagunes) aux populations de Dabou - " La paix est un choix difficile mais vital "

La journée nationale de la paix a été commémorée à Dabou ce 15 novembre. Me Ayé Ayé Alexandre, représentant le ministre-gouverneur du district autonome des Lagunes Vincent Lohouess Essoh, a délivré, à cette occasion, un message fort aux populations.

S'inspirant du thème de cette journée nationale qui est " Se souvenir, se pardonner pour construire ensemble l'avenir de la Côte d'Ivoire ", le premier vice-président du district a parlé avec son cœur. " C'est à travers la lumière du passé qu'on éclaire le futur ", a-t-il d'emblée confié.

Il n'a pas manqué de rappeler les tristes événements survenus, juste avant l'élection présidentielle, suite au mot d'ordre de désobéissance de l'opposition, les 18, 19 et 20 octobre 2020 à Dabou avec son corollaire de 20 morts et une centaine de blessés sans compter les nombreux dégâts matériels. Il a demandé aux populations d'aller au-delà d'eux-mêmes et de pardonner sincèrement afin de consolider la paix. " La réconciliation se fait sans condition, sans exclusive. C'est la condition sine qua non de la paix. La paix est un choix difficile mais vitale ", a-t-il tranché.

Avant de relever que le Président de la République Alassane Ouattara a déjà posé des actes dans le sens de la cohésion et de la décrispation. " Le Président de la République Alassane Ouattara multiplie les actes de réconciliation, notamment la libération des prisonniers de la crise postélectorale et surtout la rencontre historique avec les deux autres icônes de la politique ivoirienne : Gbagbo Laurent et Henri Konan Bédié", a-t-il fait savoir. Notons qu'au cours de cette cérémonie, le préfet de région N'Zi Kanga Rémi a présenté la nouvelle directrice régionale de la réconciliation nationale Anzan Bintou Djénéba.