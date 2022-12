Afrique: Zone Ocde et grandes économies - Les Ica continuent de signaler un infléchissement de la croissance

Les indicateurs composites avancés (Ica) de l'Ocde, conçus pour anticiper les points de retournement de l'activité économique par rapport à sa tendance, continuent de signaler un infléchissement de la croissance dans la zone Ocde et dans la plupart des grandes économies sur la base d'informations allant jusqu'en novembre 2022.

Selon un communiqué de presse, parmi les principales économies de l'Ocde, les Ica continuent de signaler un infléchissement de la croissance aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, ainsi que dans la zone euro, notamment en Allemagne, en France et en Italie. Comme au cours des mois précédents, ces développements peuvent être principalement attribués à une inflation élevée et une augmentation des taux d'intérêt. A contrario, une croissance stable continue d'être anticipée au Japon.

La même source signale que parmi les principales économies émergentes, les signaux restent contrastés. En Chine (secteur industriel), l'Ica confirme les signes d'une stabilisation de la croissance qui avaient émergés lors de l'évaluation du mois dernier et maintenant indique une croissance stable, sous l'impulsion de la production de véhicules automobiles et du cours des actions. En revanche, en Inde, et maintenant au Brésil, les Ica anticipent un infléchissement de la croissance freinée respectivement par les indicateurs monétaires (M1) et les commandes dans le secteur manufacturier.

Les incertitudes persistantes liées à la guerre en Ukraine entraînent des fluctuations plus importantes que d'habitude de l'Ica et de ses composantes. Par conséquent, les indicateurs composites avancés doivent être interprétés avec prudence et leur ampleur doit être considérée comme une indication de la force du signal plutôt que comme une mesure de la croissance de l'activité économique.