Algérie: Aménagement d'Oued El Harrach - Moualfi réitère son appel aux industriels pour adhérer aux efforts déployés

ALGER — La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Samia Moualfi, a réitéré jeudi à Alger, son appel aux industriels opérant sur les rives d'Oued El Harrach pour adhérer aux efforts de dépollution de ce Oued, saluant à l'occasion, les actions entreprises par certaines unités industrielles dans la mise en place de dispositif de traitement des rejets industriels.

"La concrétisation du projet d'aménagement d'Oued El Harrach requiert la prise de conscience des industriels quant à l'importance de se conformer aux normes environnementales exigées en procédant à l'installation des dispositifs requis pour protéger l'environnement, tout en poursuivant leurs activités économiques", a souligné Mme Moualfi.

Elle s'exprimait, dans une déclaration à la presse, en marge d'une visite effectuée à des unités industrielles dans les zones industrielles de Oued Semar et El Harrach.

Mme Moualfi a, dans ce sens, indiqué que six (6) unités industrielles, implantées sur les rives de Oued El Harrach, dont trois à Blida ont procédé à la réalisation de stations d'épuration des eaux usées (STEP), relevant qu'un travail "minutieux" est effectué en collaboration avec plusieurs ministères pour recenser les unités industrielles concernées par l'installation de dispositifs de protection de l'environnement.

Dans ce sillage, la ministre qui était accompagnée par le secrétaire général du ministère de l'Industrie, Salah Eddine Belbrik, ainsi qu'un représentant du ministère de l'Industrie pharmaceutique, a mis en avant l'apport de la sensibilisation et l'accompagnement des industriels dans la mise en place de dispositifs et installations pour préserver l'environnement.

De son côté, M. Belbrik a indiqué que huit (8) autres unités industrielles devront se doter "bientôt" d'installations pour le traitement des eaux usées, assurant que le travail sur le terrain du département de l'Industrie se poursuit pour atteindre l'objectif visé.

Lors de sa visite, Mme Moualfi s'était rendue à l'unité de production de médicament Biopharm, dans la zone industrielle de Oued Semar où elle s'est enquise des projets entamés et ceux en cours dans le cadre des dispositifs de protection de l'environnement.

In situ, la ministre a salué l'engagement de cette unité industrielle, dont les installations de protection de l'environnement sont certifiées ISO 14 (l'outil de référence pour prendre en compte les enjeux environnementaux dans une unité industrielle).

Elle s'est également rendue à l'unité industrielle "Taiba" de production de boissons fruitées et gazeuses pour s'enquérir de l'avancement du projet de réalisation d'une STEP.

Sur les lieux, la ministre a assuré de la disponibilité de son département, ainsi que le ministère de l'Industrie et d'autres départements ministériels à accompagner l'unité dans le parachèvement du projet de la STEP.

Le projet d'assainissement et d'aménagement de Oued El Harrach, relancé en novembre 2021, englobe des opérations d'aménagement hydraulique, qui s'articulent principalement autour des opérations de dragage et de protection des talus et de réalisation de murs de soutènement, des aménagements paysagers, ainsi que la dépollution du bassin d'Oued El Harrach qui traverse quatre wilayas du centre du pays et compte sur ses abords, cinq (5) zones industrielles, dix (10) zones d'activité et un tissu urbain.

Les ministères de l'Environnement et des Energies renouvelables, ceux de l'Industrie, de l'Industrie pharmaceutique, de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, ainsi que celui des Travaux publics, de l'Hydraulique et des Infrastructures de base sont concernés par la concrétisation du projet d'assainissement et d'aménagement de Oued El Harrach qui s'inscrit également dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des citoyens et de la lutte contre la pollution.