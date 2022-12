Cote d'Ivoire: Bouaké - Les populations invitées à œuvrer pour la consolidation de la paix

Les populations de la capitale du Gbêkê ont célébré, le mardi 15 novembre 2022, la journée nationale de la paix. Et ce, à l'initiative du ministère de la Réconciliation et de la cohésion nationale en rapport avec la commission nationale Justice paix de l'église catholique en Côte d'Ivoire.

A la cathédrale Sainte Thérèse de l'enfant Jésus où a eu la cérémonie officielle, l'archevêque auxiliaire de Bouaké, Monseigneur Jacques Ahiwa Assanvo, a présidé la messe en présence du ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi, du maire Djibo Nicolas, des honorables Bema Fofana et N'Guessan Jacques. Dans son homélie, l'archevêque auxiliaire de Bouaké a exhorté les différentes couches sociales à s'approprier les valeurs qui concourent à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire.

" Nous vous invitons tous à la culture de la paix, de l'amour, de la sincérité, de la tolérance mutuelle, du respect de l'autre, du respect du bien commun et du sens élevé de la responsabilité ", a-t-il exhorté.

La célébration de cette journée, a souligné le célébrant, donne l'occasion de faire comprendre aux populations, le respect de la dignité de la personne humaine et des droits fondamentaux. Il n'a pas manqué de rappeler que le défi actuel de la société humaine, marquée par les fléaux comme le terrorisme, les tensions sociales et les guerres, pousse à cultiver davantage un bon esprit de paix, à l'entretenir et à le léguer à toutes les générations.

Pour finir, Monseigneur Jacques Ahiwa Assanvo a mis en mission, les populations. " Partout où vous êtes, soyez des médiateurs et des facilitateurs dans les rapports humains ", a-t-il insisté. Pour sa part, le ministre-gouverneur du district autonome de la Vallée du Bandama, Jean-Claude Kouassi, a salué l'initiative. " Nous sommes heureux d'avoir pris part à cette célébration de la paix. Nous souhaitons la paix dans les cœurs, les foyers, les lieux de travail, dans notre district et en Côte d'Ivoire, au profit de tous les Ivoiriens et de tous ceux qui ont bien voulu vivre avec nous dans ce beau pays ", a-t-il ajouté. Les populations ont été gratifiées d'une conférence en vue d'une paix consolidée et prospère dans le district.