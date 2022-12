Ile Maurice: Emporté par le Covid-19 - Anand Rajcoomar Beegoo laisse un vide toujours pesant un an après

Il est décédé du Covid-19 le 9 décembre 2021. Bientôt un an donc que les proches d'Anand Rajcoomar Beegoo essaient de vivre sans lui. "Il ne se passe pas un jour sans que nous ne pensions à lui. On ne pourra jamais l'oublier. Il restera toujours dans nos cœurs", relate Ootam Beegoo, son frère. Son épouse Prittima et ses deux enfants tentent de surmonter ce terrible drame qui s'est abattu sur eux. Ce départ soudain d'Anand Rajcoomar Beegoo à 58 ans affecte aussi ceux qui l'ont côtoyé, car ayant habité à Union Park, il était très connu dans la région. Il était très actif et agissait comme conseiller de ce village.

Tout a basculé pour la famille d'Anand Rajcoomar Beegoo le 20 novembre. Le père de famille avait commencé à ressentir les premiers symptômes ce jour-là. Chauffeur de profession, il avait effectué un test rapide qui s'est révélé positif. Il s'est rendu à l'hôpital Jawaharlal Nehru le lendemain pour subir un autre test qui a confirmé qu'il était bien positif. Le personnel hospitalier lui avait alors conseillé de s'auto-isoler chez lui, en le rassurant qu'il recevrait la visite d'un médecin de la Domiciliary Monitoring Unit. Les médecins qui l'ont ausculté à domicile ont constaté qu'il souffrait de détresse respiratoire. Il a alors été admis à l'hôpital Jawaharlal Nehru à Rose-Belle. Mais son état de santé ne cessait de se détériorer.

Le 26 novembre, il a été transféré à l'hôpital ENT à Vacoas. Après plusieurs jours sous respirateur, Anand Rajcoomar Beegoo a poussé son dernier soupir. Ses proches expliquent qu'il prenait bien soin de lui, était très sportif et ne souffrait d'aucune comorbidité. Depuis son départ il y a un an, un vide s'est installé et se fait cruellement sentir, difficile à combler. La gentillesse et la personnalité aimable d'Anand Rajcoomar Beegoo resteront gravées dans la mémoire de ceux qui ont croisé son chemin.