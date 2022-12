Afrique de l'Ouest: BRVM - Morosité de la plupart des activités du marché ce 8 décembre 2022.

La plupart des activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) était dans la morosité au terme de la séance de cotation de ce jeudi 8 décembre 2022.

L'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse), s'est ainsi replié de 0,31% à 191,64 points contre 192,24 points la veille. Il en est de même de l'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares de la Bourse) qui enregistre une baisse de 0,30% à 158,16 points contre 158,64 points la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 18,112 milliards, passant de 5786,366 milliards de FCFA la veille à 5768,224 milliards de FCFA ce 8 décembre 2022.

Celle du marché obligataire connait aussi une baisse, se situant à 8804,552 milliards de FCFA contre 8818,194 milliards de FCFA la veille (-13,642 milliards).

En revanche, la valeur totale des transactions s'est un peu rehaussée, passant de 432,233 millions de FCFA la veille à 551,985 millions de FCFA.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 6,00% à 3 180 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 5,33% à 7 900 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 4,86% à 1 940 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 2,27% à 4 500 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 1,05% à 960 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Total Côte d'Ivoire (moins 7,38% à 1 945 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d'Ivoire (moins 4,49% à 4 255 FCFA), BOA Mali (moins 3,57% à 1 350 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (moins 3,23% à 6 000 FCFA) et Bolloré Côte d'Ivoire (moins 3,21% à 1 205 FCFA).