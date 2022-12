Congo-Brazzaville: Musiques traditionnelles - Ouverture festive de la sixième édition de " Feux de Brazza "

La cérémonie de lancement officiel du Festival populaire et international de musiques traditionnelles " Feux de Brazza " s'est déroulée le 7 décembre à Djiri, le neuvième arrondissement de Brazzaville, en présence de la ministre chargée de l'Industrie culturelle, du maire dudit arrondissement et d'une panoplie d'invités et artistes venus de divers horizons.

" Aujourd'hui est un beau jour pour nous puisque le festival Feux de Brazza renaît de ses cendres, donc revit dans le domaine culturel de notre pays. Nous manifestons un très grand engagement pour promouvoir nos traditions et nous devons en être fiers. Et l'un des moyens de manifester notre fierté est de les célébrer. Je souhaite vivement que toute la population de Brazzaville profite de ces moments agréables que nous allons passer grâce au festival. Je déclare donc ouverte la sixième édition du festival Feux de Brazza ", a dit Lydie Pongault, ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs.

Le public l'attendait et les artistes en avaient grandement envie. L'ouverture ainsi faite, c'est une ambiance unique et époustouflante qui a prévalu à l'esplanade du Centre national de radio et télévision (CNRTV). Instruments, sons, chants, danses, lumières... tout était calibré au millimètre près pour faire vivre à la musique traditionnelle africaine et particulièrement congolaise son heure de gloire.

Pour ce premier jour des festivités de Feux de Brazza, c'était une diversité de groupes et artistes au programme, à savoir Musée d'art, Akim condor, Kiburikiri, Ballet pende, Eyengue boye, Bana ba téké, Dj César. Pendant plus de quatre heures, les férus de la musique traditionnelle ont chanté, dansé, se sont portés et se sont suspendus dans un rythme effréné. Les numéros individuels et les tableaux d'ensemble s'enchaînaient avec une énergie folle sous les applaudissements élogieux des spectateurs. " Les passions exprimées par la musique sont sans doute moins évidentes, mais peut-être plus fortes que celles verbalisées. Elles expriment une autre vision du monde. C'est ici l'occasion de remercier sincèrement les autorités publiques, les partenaires, les sponsors et mécènes, les artistes et tous les membres du comité d'organisation, de s'être pleinement investis pour la tenue de la présente édition ", a fait savoir Romuald Mbepa, directeur général adjoint du festival Feux de Brazza.

Cette sixième édition du festival Feux de Brazza se tient du 7 au 10 décembre à Brazzaville et est axée sur le thème " Apport des instruments de musiques traditionnelles à la rumba congolaise ". Ce, conformément à la politique nationale de promotion de la rumba congolaise, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco en 2021. Outre les spectacles à ciel ouvert tous les soirs à l'esplanade du CNRTV jusqu'au 9 décembre, Feux de Brazza s'articule également sur des ateliers et des conférences.