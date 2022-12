Togo: La gent féminine élève la voix

La question de droits humains relève au Togo une discrimination à l'égard des femmes, surtout celles de la région des Savanes. Cette situation favorise et maintient les sociétés dans les violences perpétuelles aux moments où les femmes ont commencé à réclamer qu'elles sont victimes des multiples vulnérabilités telles que les violences basées sur le genre (VBG), etc.

Malgré les textes et lois votées par le Togo pour ajuster ce rapport d'égalité femmes-hommes, les pesanteurs socioculturelles, l'analphabétisme, la pauvreté, l'ignorance, etc. ont maintenu la femme dans des conditions insoutenables surtout dans la région des Savanes. Les femmes sont encore maintenues dans des conditions de rapport dominateur-dominées où elles s'occupent du ménage, des enfants, travaillent, transforment pour la production au profit de l'homme qui ne joue plus son rôle de chef de famille, mais qui gère à sa guise les revenus des récoltes agricoles.

Elles ont décidé de lever leurs voix pour toutes ces violences faites aux femmes aux filles, particulièrement les mutilations génitales des femmes et des filles et la réticence des hommes à accepter le droit à la propriété foncière aux femmes et des filles en définissant un argumentaire de plaidoyers à présenter aux autorités locales des 4 Préfectures et des 7 communes - Solliciter l'engagement des autorités locales et des parties prenantes à plus d'actions d'application des lois sur les violences fondées sur le sexe que l'on rencontre dans la région des Savanes.

Les femmes de Kpendjal, Kpendjal-Ouest, Tône et Cinkassé vivent dans un désespoir avec les déplacements internes des populations ou des réfugiés venant du Burkina Faso. Ces Violences Basées sur le Genre affaiblissent l'estime de soi des femmes et les rendent plus vulnérables au recrutement des organisations extrémistes. Comme cela est le cas dans les pays du Sahel où les organisations extrémistes exploitent souvent les besoins de reconnaissance sociale des femmes et des jeunes pour gagner du terrain et de la confiance au sein des communautés et étendre leur idéologie.

Il faut donc renforcer la résilience des femmes et mettant un accent sur leur leadership social, économique et le plaidoyer.

C'est ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre de TOG004, le Réseau Femmes et Développement a commencé depuis le 25 novembre dernier, des activités dénommées " 16 jours d'activisme " sur le projet intitulé " Bâtir le leadership socioéconomique des femmes de la région des Savanes au Togo " pour en renforcer les effets des projets TOG004 et TOG017. La journée du 07décembre est choisie pour plus de réflexion avec les autorités et les leaders communautaires pour un franc parlé. Ceci ? avec le soutien de l'USAID.

L'activité a eu lieu à Dapaong en présence de l'Ambassadeur des USA au Togo, Mme Elizabeth Fitzsimmons, de Mme Jo Lesser-Oltheten, directrice Afrique de l'Ouest USAID ainsi que les autorités de la préfecture de Tône.

Pour Mme KABISSA Confort, coordinatrice du REFD, " la réalisation de ce projet va déclencher un changement au sein des populations des cantons ciblés. Les femmes vont intensifier les sensibilisations sur les VBG, le leadership et seront renforcées désormais sur la communication pour la prise de parole devant des grandes instances pour plaider pour leurs localités. Elles pourront aisément animer les émissions-radio et porter haut leurs voix pendant les " 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles " pour galvaniser un changement de comportement, cultiver la cohésion sociale. ".