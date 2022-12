Afrique: Marrakech - Le Forum parlementaire Golfe-EuroMéditérannée soutient le projet de gazoduc Nigeria-Maroc

Marrakech — Le Forum parlementaire économique pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe a exprimé, jeudi à Marrakech, son soutien au projet de gazoduc Nigeria-Maroc.

C'est l'une des conclusions d'une session plénière organisée sous le thème "Menaces pour la sécurité énergétique: assurer un approvisionnement abordable toute en adoptant la transition verte et les ODD dans la lutte contre le changement climatique", au deuxième jour de ce Forum organisé par la Chambre des conseillers et l'Assemblée Parlementaire pour la Méditerranée (APM).

"Il est important de soutenir les projets de gazoduc, à l'instar du gazoduc Nigeria-Maroc, afin de promouvoir la chaine logistique énergétique euro-africaine et créer un écosystème commun pour le gaz naturel liquéfié (GNL)", ont conclu les experts ayant pris part à cette session, soulignant le rôle pivot de la coopération Nord-Sud pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050.

Ils ont également mis l'accent sur l'importance du dialogue politique, de la coopération et de la coordination trans-régionales pour contrer les crises énergétiques et climatiques actuelles, compte tenu de l'hétérogénéité économique, énergétique et géopolitique de la région euro-méditerranéenne et du Golfe.

Les participants à cette session plénière ont aussi souligné la nécessité de mettre en place des centres de recherche scientifique internationaux dédiés à la sécurité et à la transition énergétiques, impliquant tous les pays des deux régions, relevant la nécessité d'assurer un financement adéquat pour la transition verte.

Ils ont évoqué, en ce sens, la création de la Communauté énergétique euro-méditerranéenne et du Golfe, appelant à promouvoir l'harmonisation des cadres réglementaires et législatifs, tant dans le secteur de l'environnement que dans celui de l'énergie, de mettre en place des infrastructures régionales communes, des systèmes logistiques et d'échanges commerciaux et de favoriser les investissements à long terme et à fort capital, tout en renforçant les partenariats public-privé et la coopération avec les Institutions financières internationales.

Enfin, ils ont suggéré que le panel de l'APM sur le commerce et les investissements soit la plateforme pour faciliter l'établissement de la nouvelle Communauté et pour identifier les principales priorités et les sujets stratégiques sur lesquels se concentrer.

Suivant l'exemple de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), le panel soutiendrait toute initiative parlementaire visant à promouvoir la Communauté, qui réunira notamment des représentants des commissions de l'énergie des parlements nationaux, des producteurs d'énergie, des représentants des agences nationales de l'énergie, les entités de transport de l'énergie et les régulateurs de l'énergie, dans le but de doter la Communauté d'une structure organisationnelle permanente avec un soutien parlementaire.

Le Forum économique parlementaire pour la région euro-méditerranéenne et du Golf, organisé par la Chambre des conseillers du Maroc et l'Assemblée parlementaire pour la Méditerranée, a clos ses travaux jeudi soir dans la cité ocre.