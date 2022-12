Congo-Brazzaville: Conférence - Le programme " Femmes spéciales " débute le 13 décembre

La plateforme Industrie team plus, en collaboration avec le groupe international Coach enseigne, organise du 13 au 16 décembre, à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères, une rencontre dénommée " Femmes spéciales Brazzaville 2022 ".

Après avoir sillonné plusieurs pays d'Afrique au nombre desquels le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, la Guinée, la conférence " Femmes spéciales " fait son comeback au Congo. Cette fois-ci non à Pointe-Noire, mais pour la première fois à Brazzaville. Ce, pour un temps d'échange, de partage et de découvertes sur le thème " Femmes et engagements sur tous les fronts ". " Cette conférence n'est pas spéciale femmes, mais pour des femmes spéciales. Ce concept est simplement une identité que nous voulons donner aux femmes et non une discrimination à l'égard des hommes. Tout le monde est invité à participer au programme, homme comme femme, sur inscription uniquement ", a précisé Ninos Ezéchias Ngouama, ambassadeur de la paix, coach, entrepreneur et président du comité d'organisation de ladite conférence.

Durant quatre jours, ce programme vise à renforcer les capacités des femmes leaders et managers d'Afrique et de la diaspora. L'objectif étant de réveiller le potentiel qui sommeille en chaque femme susceptible de contribuer au développement des nations. " Dans beaucoup d'administrations, quoique l'on milite pour l'émancipation, les femmes occupent le plus souvent les postes de secrétariat de direction que de direction. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avancées en Afrique et au Congo, mais il y a encore beaucoup à faire. C'est pourquoi, à travers notre programme, nous voulons, cette année, impulser les femmes à avoir un engagement soutenu qui ne s'arrête pas face aux obstacles, mais qui relève des challenges face aux différentes mutations de la société ", a expliqué Ninos Ngouama au cours de la conférence de presse en prélude à l'événement.

" Femmes spéciales Brazzaville 2022 ", c'est au total vingt-trois délégations de vingt-trois pays internationaux. Et cette année, le pays à l'honneur de la conférence est Haïti qui comptera près de douze participantes dont le Dr Inès Joseph qui interviendra en tant que paneliste. Sur le plan national, on notera la participation des coachs et entrepreneurs Leslie Canaan, Mélodie Boueya, Calice Mikala Moutsinga et Cedrick Carley Momboula comme conférenciers. Francine Lhobo, CEO et coach basée aux Etats-Unis, fera également partie des intervenantes au cours de ce programme. A en croire les organisateurs, la conférence se déploiera au rythme des masters class, d'une soirée d'affaire, une vente-dédicace des livres de certains coachs participants à l'événement. L'initiative se clôturera le 16 décembre à Brazzaville par la cérémonie de remise du " Trophée d'émergence continental " à dix femmes africaines créatrices d'entreprises, ainsi que l'élévation au rang d'ambassadrices de la paix de dix femmes sélectionnées par les pouvoirs publics.