Congo-Brazzaville: 10e sommet OEACP - Le Congo fait un plaidoyer en faveur des petites et moyennes entreprises

Au 10e sommet de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) à Luanda, en Angola, la ministre congolaise en charge des Petites et moyennes entreprises, Jacqueline Lydia Mikolo, a fait un plaidoyer d'intérêt commun afin que cette organisation s'appuie sur des mécanismes déjà mis en œuvre au sein des Etats.

Dans son exposé et ses différentes interventions, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo a évoqué la nécessité pour l'OEACP de prendre en compte les stratégies déjà mises en œuvre au sein des Etats dans la définition d'une stratégie commune et globale. " On ne peut pas apporter un financement sans s'appuyer sur les besoins réels des entreprises locales et les institutions qui existent, notamment les chambres de commerce, les fonds de garantie mis en place par les Etats pour l'essor des entreprises et du secteur privé ", a-t-elle déclaré.

Par ailleurs, elle a souligné le fait qu'en Afrique centrale, les difficultés subsistent en matière de financement, de transferts, des relations financières avec les autres zones économiques. Il faut une stratégie appropriée pour aider les banques centrales de cette sous-région à pallier ces difficultés de façon durable.

La ministre des Petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat n'a pas manqué de présenter à ce sommet les mesures que le gouvernement congolais prend en vue de l'éclosion des entreprises dans l'option de la diversification de l'économie congolaise.

Il s'agit, entre autres, de la mise en place du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises ; de la simplification des procédures de création d'entreprises ; de la poursuite des réformes d'une fiscalité souple adaptée aux promoteurs de projets, à la valorisation et la compétitivité des produits locaux, à l'accès au financement...