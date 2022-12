Congo-Brazzaville: Santé - Lancement du processus des notes conceptuelles pour le nouveau modèle de financement 2024-2026

A travers le Comité national de coordination du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (CCM-RDC), le ministère de la Santé publique a organisé une assemblée générale extraordinaire en vue de lancer le processus d'écriture des notes conceptuelles de ces trois maladies pour le nouveau modèle de financement4 (NMF4), période 2024 -2026, afin d'accélérer la riposte.

L'élaboration du nouveau Plan national de développement sanitaire 2023-2027, a indiqué le ministre Jean- Jacques Mbungani, coïncide avec l'approbation, en novembre dernier par le Conseil d'administration du Fonds mondial, de l'allocation d'un financement à la République démocratique du Congo (RDC), dans le cadre du NMF4 pour la période 2024-2026, conformément à sa stratégie "combattre les pandémies et bâtir un monde meilleur et plus équitable".

Le lancement du processus d'écriture de la note conceptuelle NMF4, prélude à l'accès au financement octroyé, a-t-il ajouté, est important dans le contexte actuel où sévissent encore des pathologies combien mortelles et dévastatrices telles que la résurgence des foyers épidémiques de la maladie à virus Ebola, la rougeole, le choléra. "Ce financement permettra de contribuer à la prévention et à la réponse contre ces maladies, l'accélération du déploiement des innovations, mais également à l'accès à tous aux services des soins de qualité, conformément à la vision du président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce processus pour la subvention à venir se révèle propice d'analyse, avec toutes les parties prenantes, de l'impact du financement du secteur, surtout en ce qui concerne la mise en œuvre des interventions appropriées pour la lutte contre les trois maladies, tout en capitalisant les acquis des revues internes et externes conduites au sein du secteur", a-t-il indiqué.

A cette même occasion, le ministre Jean-Jacques Mbungani a félicité tous les participants pour la qualité des échanges ainsi que les orientations qui se sont manifestées pour cet exercice d'écriture du NMF4, en incluant les lignes de grande nécessité telle que la communication afin que les résultats escomptés soient rencontrés. "Ce qui est sûr est que cette étape va nous aider à identifier les priorités sectorielles qui aideraient, une fois prises en compte, à garantir le bien-être social à la population congolaise", a-t-il souligné, invitant tous les acteurs du secteur à la solidarité pour sauver des vies, construire un avenir meilleur pour le peuple congolais.