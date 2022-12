Congo-Brazzaville: Septième ART - Juste Parfait du stand-up au cinéma

Elancé, taille fine et drôle, Juste Parfait figure parmi les meilleurs humoristes du Congo. Sur scène, il sait comment emporter le public dans des fous rires à en couper le souffle. Le 11 décembre sur Canal + Pop, l'artiste fera sa première apparition télé dans la série " Kongossa lounge ".

" Valéry Ndongo voulait réunir autour de lui des artistes avec lesquels il collabore depuis un certain nombre d'années. Faisant partie de ces artistes, je me suis vu proposer un rôle dans cette série que j'ai accepté avec joie. J'avais déjà participé à des mini films amateurs, mais à cette échelle de "Kongossa lounge", c'est une première expérience ", a expliqué Juste Parfait lors d'un entretien exclusif.

Ecrit par Valéry Ndongo, humoriste camerounais qu'on ne présente plus, et réalisé par Boris Oué, " Kongossa lounge " est la première série Canal+ original 100% humour qui dresse le tableau comique d'une Afrique face aux changements majeurs de notre siècle, le tout sur fond d'ambiance d'un bar qui se veut un lieu de vie, d'échanges et surtout de commérages. Dans ce bar le plus déjanté de Douala, on y croise des personnages drôles et attachants, interprétés par les plus grands talents humoristiques africains tels qu'Oumar Manet, Prissy la dégammeuse, Juste Parfait ou encore Charly Nyobe, la jeune Sylvanie Njeng et Jeanne Mbenti...

Entre intrigues comiques et situations cocasses, cette nouvelle série réserve beaucoup de rires et beaucoup de surprises comme on en attend de l'humoriste congolais qui fait son come-out grandeur nature à travers ce programme télévisé. Il est vrai que depuis 2014, Juste Parfait est habitué à la scène et à l'humour avec des participations dans des grands shows et festivals; mais là, c'est un tout autre univers qu'il touche et une belle expérience qui s'ajoute à son parcours d'artiste.

" Camper un rôle aussi drôle que Magloire, c'est super délicat mais aussi très enthousiasmant. C'est vrai qu'à la différence de la scène, c'est moi qui fais subir un rythme, alors qu'à la télévision on suit celui du script et du réalisateur. Néanmoins, on n'a pas eu trop de pression, plutôt, une superbe ambiance car tous les acteurs principaux se connaissant depuis près de huit ans, cela a été facile de travailler avec autant de nationalités diverses. Un très beau moment de rencontres ", a confié Juste Parfait.

Dans la série, il incarne le personnage de Magloire, un ancien employé éconduit du boss (Valéry Ndongo) qui gère un établissement concurrent : le Tournedos. Désormais pire ennemi du boss, son rêve : semer la zizanie dans le "Kongossa lounge" et racheter l'établissement à un prix dérisoire. Pour découvrir ladite performance, l'artiste invite donc les Congolais à suivre et jauger son jeu d'acteur, le 11 décembre, date de diffusion du premier épisode de " Kongossa lounge " sur Canal+ Pop.